Venäjän kansa sai haluamansa – Putin astelee ylivoimaiseen voittoon, eikä toisinajattelijoille ole tilaa valtionmediassa

Matti Posio

Venäjän media on tulvillaan sivuseikkoja ja harhautuksia. Venäjän omista ongelmista ei puhu kukaan.

Sunnuntai-iltana vaalituloksia odotellessa television ykköskanava lietsoi pitkään kiukkua Yhdysvaltoja, EU:ta ja Britanniaa kohtaan. Presidentti Vladimir Putinin hallintoa hermomyrkkymurhasta syyttävät ja Venäjän demokraattisia vaaleja moittivat länsimaat saivat runsaasti ohjelma-aikaa. Myös Ukrainaa haukuttiin kovaäänisesti.

Venäläisten äänestäjien arjesta ei puhuttu mitään, vaikka heidän asioistaan kai vaaleissa pitäisi olla kyse.

Yhtäkään sanaa ei vaali-iltana uhrattu presidentti Putinin politiikan erittelylle tai arvostelulle. Lähetyksiin ei päästetty mukaan edes Putinin virallisia vastaehdokkaita presidentinvaaleista nostamaan esiin arkisia aiheita.

Sen sijaan Venäjän valtionmedia valmisteli kansaa juuri tähän juttuun, jota nyt luet.

Venäläisille kerrottiin, että huomenna länsimaisen propagandakoneiston ilkeät syöttiläät väittävät lehdissään teille, että kuuliainen enemmistö Venäjällä äänesti käskystä. Me kirjoitamme Venäjän demokratian ongelmista vain, koska olemme kaikki "russofobeja".

Kaiken lisäksi me "tyhmän russofobisen kampanjan lietsojat" olemme pyrkineet sekaantumaan Venäjän vaaleihin, vaikka Venäjä ei ole koskaan sekaantunut kenenkään vaaleihin. Röyhkeästi valehtelisimme, ettei Krim muka ole Venäjää ja viemme krimiläisiltä ilon äänestämisestä ensi kertaa Venäjän presidentinvaaleissa.

Väittäisimme, ettei Putinin valta ole oikeutettu.

Onneksi venäläiset nyt tietävät, mitä siitä pitää ajatella. Kuten asian ilmoitti liittoneuvoston eli parlamentin ylähuoneen puheenjohtaja Valentina Matvijenko: "Yhdessäkään maailman maassa ei ole niin läpinäkyviä ja legitiimejä vaaleja kuin Venäjällä!"

Kaikkea tätä hysteeristä uhriutumista on raskasta kuunnella. Ohjelmia seuraavia venäläisiä varmaan aivopesu innoittaa. Siksi kirjoitankin, että Venäjän kansalaiset saavat juuri sellaisen johtajan, jonka enemmistö heistä haluaa ja ansaitsee.

Maata vuodesta 1999 johtanut Putin esiteltiin uutisissa ehdokkaana, joka pelastaa tulevaisuuden. Ilmeisesti suuri osa kansasta uskoo, että 65-vuotias entinen KGB-toimija, jolle ei ole todellisia vaihtoehtoja, vie maata kohti parempaa. Siispä tulos on oikea.

Venäjällä on runsaasti myös ihmisiä, jotka eivät kannata nykyistä kansallismielistä ja häikäilemätöntä linjaa. Erilaisia poliittisia vastustajia ja mediakriitikoita on vuosien varrella nähty, ja vieläkin heitä on. Valtio on kuitenkin järjestetty niin, ettei toisinajattelijoilla ole kanavaa eikä mahdollisuutta vaikuttaa valtaan. Suuri osa heistä on hautausmaalla.

Vaalit itsessään saattoivat olla tällä kertaa poikkeuksellisen rehellisetkin. Aiemmin vääristelystä ja vilpistä ei ole ollut puutetta. Jopa niin pahalta vaalihuijaus on näyttänyt, että vaalitarkkailijoita ja kansainvälisiä järjestöjä on täytynyt mustamaalata.

Venäjän mediassa esitellään läpinäkyviä vaaliuurnia ja ääntenlaskennassa käytettävää huipputeknologiaa. Samat työkalut toimivat yhtä hyvin myös vaalien väärentämiseksi.

Vaalit ovat kuitenkin lopulta sivuseikka. Demokratiaa voi verrata jalkapalloon.

Jalkapallon pelaamiseksi ovat ehdottomasti tarpeen pelikenttä, maalipuut ja viivat, sääntökirja ja erotuomari. Tarvitaan myös valotaulu, jolla tulos vastaa maaliin menneiden pallojen määrää.

Jotta maassa olisi demokratia, tarvitaan ensiksi oikeusvaltio, normaali poliittinen prosessi, useita todellisia puolueita ja aito parlamentti, vapaa kansalaisyhteiskunta sekä moniarvoinen media. Pelkät vaalit eivät riitä.

Venäjällä kaikki demokratian perustoiminnot on otettu haltuun. Niitä johdetaan yhdestä huoneesta Kremlissä.

Tässä omituisessa, absurdissa jalkapallo-ottelussa kentällä on vain yksi pelaaja ja pallo.

Sellaista ei voi nimittää jalkapalloksi.

Venäjällä järjestetään neljästä kuuteen vuoden välein presidentinvaalit, joihin osallistuu useita ehdokkaita, ja sitten Putin voittaa. Syvästi harhautettu ja russofobinen länsimainen media onnittelee.

Kirjoittaja on Lännen Median yhteistuotannon päätoimittaja ja entinen Moskovan kirjeenvaihtaja.

