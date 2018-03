Venäjä sai vaaleista kansanjuhlan – äänestysprosentti jää alhaiseksi isoissa kaupungeissa, aktiivisinta Tshetsheniassa



Venäläisistä vaaleista on tullut kansanjuhla, jossa on äänestämisen ohella sekaisin sirkusta, roolipukeutumista ja kulinarismia. Jotkut olivat pukeutuneet jääkarhuiksi, roomalaisiksi sotilaiksi ja muiksi kummallisuuksiksi, ja olipa joukossa pakkasukkokin.

Virallisten prosenttilukujen valossa vallanpitäjien kaipaamaa ennätysaktiivisuutta ei saatu aikaan. Koko maassa äänestysvilkkaus oli kuuden jälkeen illalla nousemassa yli 60 prosentin. Ahkerimpia äänestäjät näyttivät olleet Baikonurin avaruuskaupungissa ja kaksi sotaa läpikäyneessä Tshetshenian tasavallassa Kaukasuksella.

Valtiollinen media on kertonut myös vuolaasti äänestysinnosta ulkomailla, kuten entisen neuvostoliiton tasavalloissa. Tällä kertaa äänestäminen oli mahdollista myös väliaikaisissa äänestyspisteissä eri puolilla maailmaa: Suomessakin Tampereella äänestettiin eräässä pienessä kahvilassa jo lauantaina.

Moskovassa ja Pietarissa äänestysprosentti on jäämässä alhaisemmaksi kuin muualla maassa. Venäjän televisiossa on alkamassa tuloslähetys iltakahdeksalta Suomen aikaa, kun Kaliningradissa viimeisenä alueena äänestyspaikat suljetaan. Presidentti Vladimir Putinin voitto on tietenkin varma etukäteen.

Viranomaiset yrittivät parhaansa innostaakseen äänestäjiä. Pietarissa soitti suuri sotilassoittokunta Furshtatskaja-kadulla vaalipaikoille menevien iloksi. Muutamilla äänestyspaikoilla pöydät notkuivat venäläisiä herkkuja.

Vaalitarkkailujärjestö Golos kertoi havainneensa runsaasti rikkomuksia vaalipaikoilla. Illansuussa uutistoimisto Fontanka kertoi, että kummallisella tavalla Pietarista on hävinnyt 250 000 ääntä, jota vaalikomissiot eivät pystyneet selittämään.

Sen sijaan kolmen ehdokkaan vaalitoimistot kertovat, että vaalit sujuivat ilman välikohtauksia Pietarissa. Putinin vaalitoimistoa johtava veteraanisairaalan lääkäri Maxim Kabanov koputti puuta ja toivoi, että ilta sujuisi edelleen rauhallisesti.

Navalny protestoi livenä nettisivuillaan

Vaaleista pois suljetun oppositiojohtajan Aleksei Navalnyn omat vaalitarkkailijat sanoivat, että 17 prosentissa Pietarin vaalihuoneistoista esiintyi laitonta kampanjointia ja muuta häiriötä.

Navalnyn nimikkosivustolla netissä on meneillään vaihtoehtoinen vaalien tuloslähetys. Vaaleihin mukaan päästetty oppositioehdokas, Pietarin entisen demokraattipormestarin tytär Ksenia Sobtshak on saapunut Navalnyn vaalipäämajaan, jossa hän aikoo esiintyä kameroille Navalnyn kanssa. Asiasta kertoo Navalnyn Twitter-tili, jolla on yli kaksi miljoonaa seuraajaa.

Vaalien alla Navalnyn kannattajat osoittivat mieltään eri puolilla maata Äänestäjien lakko -liikkeen nimissä. Navalny tähtäsi kampanjallaan siihen, että venäläiset eivät kävisi äänestämässä ja siten tukisi manipuloitua vaaliprosessia.

Kun Navalny yritti Moskovassa liittyä mielenosoittajiin, hänet pidätettiin useita kertoja. Navalny onnistui aina vetoamaan kannattajiinsa kehottaen heitä protestoimaan mellakkapoliiseista huolimatta "oman tulevaisuutenne puolesta eikä minun takiani".