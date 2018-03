CMI:n Talvitie Pohjois-Korea-kokouksesta: "Mielenkiintoista nähdä, onko kyseessä suuri show vai halu ratkaista ydinaseongelmaa".

Kirsi Turkki

Suomessa käytävät keskustelut Pohjois-Korean ydinaseriisunnasta ovat nousseet viikonlopun aikana isoksi kansainväliseksi uutiseksi. Pohjois-Korean ulkoministeriön Pohjois-Amerikan osaston varapääjohtaja Choe Kang-il on tulossa Suomeen tapaamaan kansainvälisten tietotoimistojen mukaan Yhdysvaltojen entistä Etelä-Korean lähettilästä Kathleen Stephensiä ja Etelä-Korean edustajia.

Ylipäätään epävirallisten neuvottelujen merkitys on se, että poliittista tilaa olisi enemmän. Pyritään saamaan jonkinlaista edes alustavaa luottamusta. Kun poliittista tilaa on enemmän, niin sitten poliittisen neuvottelut olisivat mahdolliset, kuvaa tilannetta Chrisis Management Initiativen toiminnanjohtaja Tuija Talvitie.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

CMI ei ole mitenkään mukana järjestämässä Pohjois-Korea-neuvotteluja Suomessa.

On mielenkiintoista nähdä, mitä tästä tulee. Onko vain suurta showta, vai onko oikeasti taustalla halua lähteä jollakin lailla ratkaisemaan ongelmaa, Talvitie aprikoi.

Talvitie sanoo, että hänen on hyvin vaikea nähdä, että Pohjois-Korean ydinaseriisuntaan saataisiin nopeasti jokin ratkaisu.

Ei tässä helpolla tapahdu mitään, se on koko heidän olemassaolonsa peruste. Kaikki perustuu tietysti siihen, onko Pohjois-Korealla halukkuutta ratkaista asiaa. Nyt on näyttänyt siltä, että ei ole. Voi olla, että kyseessä on enemmän omaa profilointia.

Pohjois-Korea on tähän mennessä vakuuttanut pitävänsä kiinni ydinase- ja ohjusohjelmistaan, vaikka maa on joutunut kansainvälisten pakotteiden kohteeksi sen jälkeen, kun se aloitti vuonna 2006 ensimmäiset ydinkokeensa. Ydinaseohjelmaa on kuvattu rutiköyhän diktatuurivaltion ainoaksi valttikortiksi.

Yhdysvallat taas on sitoutunut näyttävästi kumppaninsa Etelä-Korean sotilaalliseen puolustamiseen. Yhdysvalloilla on Etelä-Koreassa paikalla kymmeniätuhansia sotilaita ja alueella partioi sen sotatukialuksia.

Tapaamispaikkaa ei tiedetä

Talvitie sanoo olevansa pikkaisen hämmästynyt siitä, että neuvotteluita käydään Suomessa. Suomalaisia ei neuvotteluissa ole mukana. Suomen ulkoministeriö on vahvistanut tapaamisen. Tapaamisaikaa ja paikkaa ei tiedetä. Japanin suurlähetystö ilmoitti sunnuntaiaamuna, että se ei ole mukana järjestelyissä.

 Suomessa ei perinteisesti ole vahvaa linkkiä eristyneeseen Pohjois-Koreaan. Ruotsilla on ollut lähetystö siellä pitkään ja Ruotsi on kantanut vastuuta poliittisten suhteiden ylläpitämisestä. Ollaan tietysti tässä Ruotsin kyljessä ja ollaan aiemmin isännöity suuria kansainvälisiä kohtaamisia, Talvitie aprikoi syitä.

Ruotsissa käytiin juuri kolme päivää kestäneet Pohjois-Korean neuvottelut. Ulkoministeri Margot Wallström ja Pohjois-Korean ulkoministeri RiYong-ho keskustelivat Ruotsin ulkoministeriön mukaan lähinnä turvallisuustilanteesta Korean niemimaalla.

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un on ilmoittanut haluavansa keskustella Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa maan ydinaseohjelmasta. Trump on ollut myöntyväinen tapaamiseen. Tapaamisen on arvioitu olevan aikaisintaan toukokuussa. Neuvottelut olisivat historialliset, sillä koskaan aiemmin Yhdysvaltojen presidentti ja Pohjois-Korean johtaja eivät ole tavanneet.