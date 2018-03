Hyökkäykset virkavaltaa vastaan lisääntyneet Ruotsissa: "Suomi voisi vielä välttää saman tilanteen"



Helsinki

Aki Taponen

Hyökkäykset poliisia kohtaan ovat Ruotsissa lisääntyneet. Niiden kohteeksi joutuvat myös poliisien perheet.

Se on osaltaan johtanut siihen, että entistä useampi Ruotsin alle 40-vuotias poliisi vaihtaa alaa, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne.

Jengirikollisuus ja järjestäytynyt rikollisuus ovat Ruotsissa kovassa kasvussa. Poliisia tarvitaan joissakin lähiöissä turvaamaan jopa pelastuslaitoksen perustehtäviä. Samaan aikaan luottamus poliisia kohtaan on vähentynyt.

Suomessa luottamus virkavaltaan on pysynyt vielä korkealla.

Mutta jos poliisi ei pysty vastaamaan kansalaisten odotuksiin, luottamus laskee. Jo nyt 100 000:ta poliisin hälytystehtävää jää vuodessa hoitamatta, koska poliisi ei ehdi kaikkialle.

Rinteen mukaan Suomessa ei ole varaa ajautua samaan tilanteeseen kuin Ruotsissa. Siellä tilanne ehti kriisiytyä, ennen kuin poliittiset päättäjät heräsivät tilanteeseen ja alkoivat lisätä poliisien määrää.

Ruotsissa haavoittuvilla alueilla ei panostettu ennaltaehkäisyyn. Jos asuinalueiden turvallisuus pääsee romahtamaan, turvallisuuden tunnetta on vaikea palauttaa. Siksi siihen on puututtava riittävän ajoissa. Näin voidaan estää sitä kehitystä, joka on Ruotsissa ja Tanskassa aika voimakasta.

Vapaammat anniskeluajat lisäävät poliisien tarvetta

Pelkästään Suomen uuden alkoholilain on arvioitu lisäävän poliisien tarvetta 170:llä. Kun ravintoloiden anniskeluajat pitenevät, entistä suurempi osa poliisivoimista on sidottu asutuskeskuksiin. Se tietää Rinteen mukaan sitä, että rattijuoppojen valvontaan tai kotihälytyksiin etäämmälle ei riitä tarpeeksi poliiseja.

Henkilöstöpulan takia poliisi on joutunut tinkimään varsinkin ennaltaehkäisevästä työstä, minkä vaikutukset näkyvät vasta myöhemmin.

Virassa toimivia poliiseja oli Suomessa helmikuussa ammattiliiton tilastojen mukaan 7 150, kun vielä vuonna 2010 heitä oli noin 7 850.

Sisäministerinä toiminut Paula Risikko (kok.) lupasi viime syksynä, että poliisien määrä saadaan tänä vuonna pidettynä samana kuin viime vuonna, jolloin heitä oli 7 200. Virkoja on kuitenkin täyttämättä, ja poliiseja on työttömänä vain yhdeksän.

Risikko ehti sisäministerinä pyytää hallituksen tämän kevään kehysriiheen arviota poliisin pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelmaksi. Poliisihallitus valmistelee tätä varten erilaisia vaihtoehtoja, mitä milläkin poliisimäärällä saadaan aikaan.

Ongelmana on sekin, ettei poliisikoulutuksen aloituspaikkoihin ole ollut riittävästi päteviä hakijoita. Kurssin aloitti viime vuonna 340 opiskelijaa, kun aloituspaikkoja oli 400.

Rinteen mukaan tarvitaankin paljon työtä poliisin ammatin houkuttavuuden ylläpitämiseksi, kun ikäluokat pienenevät ja uudet alat kilpailevat nuorista.