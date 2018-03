Vuodeosaston toimintaa kehitetään Kalajoella



Kalajoki kehittää vuodeosaston toimintaa ja tärkein tämän vuoden tavoite on kuntoutuksen kehittäminen ja onnistunut kotiutus.

Perusturvalautakunta päätti jakaa osaston kahtia niin, että akuuttiosastolle tulee paikkoja 26 rakennuksen B-osaan sisältäen saattohoidon. Kotiutusosastolla paikkoja tulee 14, joista kuntoutuspaikkoja 6. Asumisvalmennuspaikkoja tulee 8 rakennuksen C-osaan.

Vanhustenhoidon yksi tärkeimmistä toiminta-alueista on ikääntyneiden kuntoutus. Tavoitteena on, että vanhuspotilaiden toimintakyky palaa akuutin sairastumisen jälkeen mahdollisimman täydellisesti niin, että he voivat elää mahdollisimman itsenäisesti kotona.