Korkatin kierros hiihdetään Haapavedellä



Laturetki Korkatin kierros hiihdetään sunnuntaina Haapavedellä. Kyseessä on kymmenes Korkatin kierros.

Reittinä on perinteinen Aakonvuori-Kotakallio-Lumimaa, jolle edestakaisin kertyy kokonaismatkaa 30 kilometriä. Myös osamatkojen hiihtäminen on mahdollista. Keskuspaikkana on Aakon maja, mutta matkaan voi lähteä myös Lumimaasta.

Reitti on hyvässä kunnossa molemmille hiihtotavoille. Viime vuonna Korkatin kierroksella oli 180 hiihtäjää. Tapahtuman järjestää Haapaveden Latu.