Kaksi Jedun hanketta jatkuu jokilaaksojen alueella



Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Jedu) hallinnoimat kaksi EAKR-rahoitteista hanketta ovat saaneet jatkoaikaa vielä tämän vuoden puolelle Pohjois-Pohjanmaan liitolta. 3D-laiteympäristö –hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli kesäkuun 2016 alusta viime vuoden loppuun ja Automaatiotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö –hanke alkoi vuoden 2016 elokuun alusta.

3D-laiteympäristö –hankkeen kokonaisbudjetti on 125 000 euroa. Ensimmäisenä vuonna hankintoja tehtiin vajaalla 5 000 eurolla ja viime vuonna reilulla 90 000 eurolla. Hankintoja on siis tekemättä vielä vajaalla 30 000 eurolla, josta koulutuskuntayhtymän omarahoitusosuus on 28,8 prosenttia eli pyöristettynä 8 600 euroa.

Automaatiotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö –hankkeen kokonaisbudjetti on 216 000 euroa. Tähän mennessä summasta on käytetty 187 000 euroa, joten jäljellä on vielä 29 000 euroa, josta Jedun omarahoitusosuus on 30 prosenttia eli noin 8 600 euroa.

Jedun yhtymävaltuusto hyväksyi investointiosan lisäykset omarahoitusosuudesta tarpeiden mukaisesti eli molemmille hankkeille myönnettiin 8 600 euroa.