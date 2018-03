Folkhälsan suunnittelee perhetaloa



PIETARSAARI

Perhepalvelukeskuksessa ja vammaispalvelussa on suuri tarve erilaisille lapsiperheiden tukitoiminnalle. Yksi tukimuoto on lomitushoito. Lomitushoitoa annetaan nykyisin lähinnä tukiperhetoiminnan kautta, mutta tukiperheitä on vaikea löytää.

Folkhälsan suunnittelee Östanlidin alueelle perhetaloa, joka tarjoaa 2-15-vuotiaiden lasten lomitushoitoa viikonloppuisin ja lomien aikaan.

Paikkamääräksi kaavaillaan kuutta, sisaruksia hoidettaessa paikkamäärä voidaan nostaa seitsemään. Tarjolla on mahdollisuus myös akuuttipaikkaan.

Palvelu on toteutuessaan vaihtoehto tukiperhetoiminnalle, ja se suunnataan sekä suomen- että ruotsinkielisille lapsille.