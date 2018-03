Kolumni: Tuomo Halosentie..?



Reisjärveltä aikanaan maailmalle lähtenyt, nyt jo edes mennyt ekonomi, diplomi-insinöörin Tuomo Halosen tie oli huikea. Voidaan sanoa, hänen ansiostaan Reisjärvellä on nyt peräti kaksi pörssiyhtiötä, joilla on tehtaat paikkakunnalla. Muovituotteita ja maidon prosessointiin liittyviä pakkaustuotteita valmistava Elecster Oyj, joka ennen listautumista pörssiin muistetaan nimellä Tuomo Halonen Oy. Uusin paikkakunnan pörssiyhtiö on kohtuullisen huonosti nimenä reisjärvisten suuhun istuva nimihirviö BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, joka on terveysteknologiayritys, jonka tuotteet lyhentävät merkittävästi luun paranemista. Lyhyesti sanottuna kyseessä on lääkealan yritys, jonka lääketehdas on Reisjärvellä. Kaksi pörssiyhtiötä pikku pitäjässä on erittäin harvinaista herkkua, koska koko maakunnasta löytyy vain kourallinen pörssissä noteerattuja yrityksiä ja molempien yhtiöiden taustalla on sama henkilö Tuomo Halonen.

Kangaskylän maalaismiljööstä maailmalle lähtenyt Tuomo Halonen perusti jo kuusikymmentäluvun alkupuolella nuorena miehenä Tuomo Halonen Oy:n. Yritys lähti monien vaikeuksien jälkeen lentoon ja vain vajaassa kymmenessä vuodessa yhtiö oli niittänyt niin paljon maailman mainetta, että tasavallan oresidentti palkitsi Tuomo Halonen Oy:n arvostetulla vuoden vientipalkinnolla. Tuokin on erittäin harvinaista herkkua, nimittäin muistini mukaan vientipalkintoa ei ole tuota ennen, eikä tuon jälkeen myönnetty lähialueelle ja itse asiassa vain muutama vuosikymmenten saatossa koko Pohjois-Suomeen.

Täytyy sanoa aikamoinen älykkö on ollut tämä Kangaspään mies, suorastaan Pelle Peloton. Ensimmäinen suuri keksintö oli kuinka maito saadaan säilymään trooppisessa ympäristössä tuoreena. Halonen oivalsi menetelmän ja keksi siihen tarvittavan konekannan, maidonpakkauskoneen. Tänä päivänä konserni työllistää satoja ihmisiä ja tehtaita on ympäri maapalloa. Yhä edelleen yrityksen keskiössä on nuo alkuperäiset tuotteet tuoreen maidon ympäristössä.

Tämä toinen pörssiyhtiö kuvaa Tuomo Halosen periksi antamattomuutta, yhtiöllä on ikää jo peräti 15 vuotta ja tehtaan savupiipusta ei ole vieläkään savua tuprunnut, sieltä ei ole ensimmäistäkään kaupallista tuotetta vielä lähtenyt myyntiin. Valtava tutkimus työ on tehty ja hirmuinen määrä erilaisia kokeita eläimille ja ihmisille on suoritettu, kaikki alkaa olla nyt valmista. Tuotanto on enää käsittääkseni pienistä asioista kiinni. Vaikka BBS:n osake sukelsi pörssissä aluksi, kun markkinat määrittelivät sille hintalapun. Olen varma osake nousee pilviin tuotteen tullessa markkinoille ja siihen ei mene enää kauan. Se oli muuten sijoitusvinkki!

Tuomo Halonen menehtyi jo 2000-luvun puolivälissä, onkin hienoa, että Halosen aisapari Sievistä lähtöisin oleva Pekka Jalovaara kumppaneineen toivat maaliin Kangaspään miehen unelman lääketehtaan, sinne mistä oli itse aikanaan maailmalle lähtenyt, Reisjärvelle. Molempien pörssiyhtiöiden tehtaalle lähtee tie Sievintieltä, jonka nimi on Halosentie. Nyt olisi korkea aika muuttaa tien nimeksi Tuomo Halosentie.

Reijo Alakoski