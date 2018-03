Kalajoen lukion rehtoriksi hakeneista kahdeksan haastatteluun



Kalajoen lukion rehtorin virkaan tuli kaikkiaan 11 hakijaa, joista kaupunginhallitus valinnut haastatteluun kahdeksan. He ovat Tuula Tervonen, Merikki Lappi, Lena Segler-Heikkilä, Matti Yrjänä, Marja Vatjus-Suni, Tarja Rantasalo, Timo Määttä ja Lasse Pippola.

Tuula Tervonen on filosofian maisteri ja toimii tällä hetkellä lukion rehtorina Oulun kaupungilla. Filosofian maisteri Merikki Lappi työskentelee Valkeakoskella sijaitsevan Päivölän kansanopiston linjajohtajana. Filosofian tohtori Lena Segler-Heikkilä on Centria-ammattikorkeakoulun viestinnän yliopettaja.

Filosofian maisteri Matti Yrjänä on toimitusjohtajana liperiläisessä Hansa Kontakt Oy:ssä, joka tarjoaa konsultointipalveluja ja kehittää teknisiä innovaatioita. Kasvatustieteen lisensiaatti Marja Vatjus-Suni on aineenopettajana Raahen kaupungilla. Taiteen maisteri Tarja Rantasalo toimii rehtorina Itä-Hämeen opistossa, kasvatustieteiden maisteri Timo Määttä on luokanopettajana Sotkamossa ja filosofian maisteri Lasse Pippola opinto-ohjaajana Sievissä.

Tähän saakka Kalajoen lukion rehtorin tehtäviä hoitanut Riku Saksholm siirtyy opetuspalveluiden palvelualuejohtajaksi. Uuden lukion rehtorin on määrä aloittaa tehtävässään tämän kevään aikana.