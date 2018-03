Vuoden 2018 äitiyspakkauksen uutena tuotteena Suomi 100 -huopatossut

Päivi Ojanperä

Vuoden 2018 äitiyspakkauksen sisältö on säilynyt pitkälti ennallaan edellisvuosiin verrattuna. Uutta ovat vauvojen huopatossut, joissa on Suomi 100 -painatus. Huovutetuilla töppösillä juhlistetaan myös äitiyspakkauksen juhlavuotta, sillä niissä on painatus 80.

Luku viittaa siihen, että maailmallakin mainetta niittänyt suomalainen äitiyspakkaus jaettiin ensimmäistä kertaa 80 vuotta sitten.

Vuodelaatikon kuosi on niin ikään uudistunut: siinä seikkailevat karhu, norppa, norsu, kirahvi ja muut värikkäät eläimet. Käyttäjien toiveita on kuunneltu lisäämällä pakkaukseen leggingsit, joita on neljää väriä. Pakkaukseen sisältyvät nyt myös ruokailuvälineet ja lapasen pidikkeet. Suurin osa vaatteista on värisävyiltään neutraaleita, mutta joukossa on myös muutama värikäs vaate.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Vuoden 2018 äitiyspakkauksessa on yhteensä 64 tuotetta, kun aiempina vuosina tuotteita on ollut hieman yli 50. Äitiyspakkauksen sijaan odottava äiti voi valita äitiysavustuksen, jonka määrä määrä nousee huhtikuun alusta alkaen 30 eurolla 170 euroon. Korotus näkyy myös pakkauksen tuotteiden lisääntyneenä määränä.

Mukana on monia tuttuja tarvikkeita, kuten vauvan ensikirja ja villasekoitehaalari. Moni toivoo, että Kelan äitiyspakkaus sisältäisi mahdollisimman paljon kotimaisia tuotteita, mutta niiden lisääminen ei ole yksinkertaista.

– Julkisia hankintoja koskevan lain mukaan tuotteita tai niiden valmistajaa ei saa valita maan tai kansalaisuuden perusteella, sanoo Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen.

Valtaosa äitiyspakkauksen tuotteista valmistetaan Euroopan ulkopuolella. Kaikkien tuotteiden tulee kuitenkin täyttää vaatimukset, joita Suomen ja EU:n lainsäädäntö asettaa turvallisuudelle. Pakkauksen tuotteet valitsee eri organisaatioiden asiantuntijoista muodostettu raati.

Äitiyspakkauksen vaihtumisajankohta vaihtelee jonkin verran vuosittain, koska edellisen vuoden pakkaukset jaetaan aina ensin loppuun. Näillä näkymin kesävauvat saavat jo käyttöönsä uuden äitiyspakkauksen, jota päästään jakamaan kesäkuun alusta lähtien. Äitiyspakkausta tulee hakea viimeistään kahta kuukautta ennen laskettua aikaa.