Juho Yli-Posso luo pieniä maailmoja



- Olen halunnut vangita töihini vaikutelman eli impression tietystä hetkestä. Sommittelu ja yksityiskohdat jäävät toisarvoisiksi, mutta valolla on suuri merkitys, sanoo Yli-Posso. Outi Levä

Kärsämäen kirjaston taidenäyttelyssä Juho Yli-Posso kuljettaa katsojan Italian maisemiin. Neljä vuotta sitten perhe lomaili Pohjois-Italiassa ja asui vuokraamassaan 1700-luvulla rakennetussa kivilinnassa. Valokuviin tallentuivat Gardajärven, Milanon ja Venetsian maisemat sekä tietysti Verona Romeon ja Julian parvekkeineen.

Yli-Posso sanoo olleensa kiinnostunut taiteesta ihan pienestä pitäen. Heino-isä tarjosi pojalle mahdollisuuden harrastaa ja kehittyä.

– Isä osti piirtämiseen kyniä ja papereita ja maalaamiseen värejä ja siveltimiä. Kun isä ja veljet lähtivät metsälle pyssy olalla, minä jäin siveltimen kanssa maalaamaan.

Vakavammin harrastuksesta alkoi kehittyä elämäntyö, kun Yli-Posso 1980-luvulla meni taidekursseille ja hankki koulutusta. Hän kävi Jyväskylän Yliopiston kuvataidekurssin ja Limingan taidekoulun ja osallistui Helsingin taideteollisen korkeakoulun opetukseen opettaja Kirsti Muinosen johdolla.

Yli-Posso alkoi opettaa itsekin. Kansalaisopiston kuvataidekursseilla hän on opettanut parikymmentä vuotta lapsista eläkeläisiin ja erityisryhmiä ja pitänyt syventäviä työpajoja lähikunnissa. Yli-Posson taidetta on ollut esillä monissa näyttelyissä, Oulun taidemuseon aluenäyttelyssä, Galleria Novossa ja Kulttuurikeskus Annantalossa ja Messukeskuksessa Helsingissä sekä Kokkolassa ja Kajaanissa. Taidevierailuja hän on tehnyt Lontooseen ja Moskovaan sekä Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan ja Espanjaan. Töitä on kulkeutunut vieraille maille myös Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan taiteilijaresidenssin vierailijoiden mukana.

– Siellähän on asunut taiteilijoita ainakin seitsemästätoista maasta. Taiteilijoiden luona vieraileva suku ja ystävät ovat vieneet taidettani muun muassa Barcelonaan.

Nyt näyttelyssä on esillä neljätoista maalausta, jotka on maalattu Italian matkalla otettujen valokuvien mukaan ja ateljeessa Taidekoti Ritopirtillä toinen mokoma keskeneräisiä. Yli-Posson tuotanto on usein kollaaseja, joissa erilaisia materiaaleja yhdistetään samaan teokseen. Hän käyttää sekatekniikoita, piirtämistä, maalausta ja grafiikkaa. Yli-Posson tuotantoa on myös reliefi, joka vuosittain luovutetaan Tarinaniskennän Suomen mestari- kilpailujen yleisön suosikille.

Italian matka vei Yli-Posson juurilleen. Hän sanoo Posso-suvun tulleen sieltä kauan sitten ja vaihtoi sukunimensäkin juuriensa mukaiseksi. Taiteellaan Yli-Posso haluaa pysäyttää katsojan maailman tärkeimpien asioiden äärelle. Senpä vuoksi hän on nimennyt taulunsa Psalmin jakein.

– Aihe on yhtä tärkeä kuin taulu. Joku haluaa pelkän maiseman, toinen tekstin. Jos joku etsii elämälleen tarkoitusta ja löytää sen taulujeni kautta, en voi enempää vaatia. Taiteella luodaan pieniä maailmoja, sanoo Yli-Posso.

Yli-Posson näyttely on avoinna Kärsämäen kirjastossa maaliskuun ajan.

