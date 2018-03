Viisufanin ruuansulatus on koetuksella jazzkauden ällömakeassa hattarassa

Pekka Eronen

The Great Gatsby – Kultahattu

Baz Luhrmanin elokuvat vaativat viisufanin ruoansulatusta. Hirmuiset määrät sokeria on haiman kestettävä, jos tämän hattaran jaksaa kokonaisena ahmaista. F.Scott Fitzgeraldin tarinassa 1920-luvun jazzkauden pintaliitäjistä ei ole jazzista tietoa. Leonardo DiCaprio on miljonääri Gatsby, jonka ylelliseen elämään Tobey Maguiren ja Carey Mulliganin esittämät serkukset liittyvät. (USA 2013)

Nelonen perjantaina klo 21.30

In the Valley of Elah

Takaa-ajetun ja Men in BlackinTommy Lee Jones jatkoi etsintöjen parissa tässä rosoisemmassa perhetragediassa. Alakuloisen ajokoiran karisma tehoaa Vietnam-veteraanin ja entisen sotilaspoliisin roolissa. Tämä sijaa yhä tarkoin punkkansa, mutta eteen tulee huomattavasti ryttyisempää todellisuutta, kun oma poika (Jonathan Tucker) katoaa Irakin rintamalta palattuaan. Charlize Theron on poliisi hädässä. (USA 2007)

Yle Teema & Fem perjantaina klo 21.00

Knight & Day

Romantiikan ja toiminnan yhdistelmä on vaikea, mutta yrittäjistä ei ole ollut pulaa. James Mangold sai sentään Tom Cruisen ja Cameron Diazin elokuvansa päärooleihin, mutta salaisen agentin ja hysteerisen blondin välillä ei kipinöi. Siksi kaikessa on jokseenkin mekaaninen maku, vaikka takaa-ajoissa maailmalla kieltämättä lujaa mennäänkin. Kaipa niillä voi aivonsa nollata, mikäli ei ihmeitä tai oivalluksia vaadi. (USA 2010)

MTV3 perjantaina klo 22.35