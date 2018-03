Coverbändit loistavat poissaolollaan Kokkolan Pääsiäisjameissa



Kokemuksen pääsiäisjamitoimikunta Tuomas Palosaari, Jussi Valo, Outi Rasmus, Kimmo Kaunisto sekä Hotelli Seurahuoneen hotellijohtaja Anne Katajalaakso (toinen vas.) odottavat pääsiäisjameista kunnon musabileitä. Tommi Lahtonen

Kokkolan elävän musiikin yhdistyksen, Kokemuksen, vuoden päätapahtuma pääsiäisjamit soi pääsiäislauantaina 31.3. Hotelli Seurahuoneella.

Tapahtumassa esiintyy 16 eri yhtyettä neljällä eri lavalla. Kokemuksen puheenjohtajan Jussi Valon mukaan esiintyjät on valittu muun muassa perusteella: ketkä eivät olleet viime vuonna jameissa soittamassa, saavat nyt vuoron”.

– Haluamme tukea niitä bändejä, jotka tekevät omaa musiikkia. Omaa materiaalia esittäville bändeille on vähemmän esiintymismahdollisuuksia, kuin lainabiisejä esittäville. Niinpä meillä on jamien suhteen sellainen sääntö, että coverbiisejä soittavia yhtyeitä ei Jameihin oteta. Toinen valintakriteeri on paikallisuus, bändillä pitää olla kytköksiä Kokkolaan, Valo kertoo.

– Jameissa kuullaan 16 bändiä, mutta silti eivät kaikki halukkaat mahtuneet tämän vuoden tapahtumaan soittamaan. Kokkolassa on paljon hyviä bändejä ja meillä on runsauden pulaa, kun esiintyjiä valitaan, pääsiäisjamien toimikunnan jäsen Tuomas Palosaari sanoo.

Ensimmäiset pääsiäisjamit järjestettiin vuonna 1983. Jamit olivat Kokkolan elävän musiikin ykköstapahtuma monena vuonna peräkkäin, kunnes tapahtuman järjestäminen lopetettiin.

Nykyinen Kokemuksen johtokunta päätti, että on aika puhaltaa jameihin henki uudelleen.

– Tämän nykyisen johtokunnan kanssa järjestettiin viime vuonna jamit ensimmäistä kertaa pidemmän tauon jälkeen. Porukkaa oli viime vuonna todella hyvin paikalla ja palaute oli positiivista, joten päätimme, että jatkamme jamien järjestämistä, Valo kertoo.

– Porukkaa oli viime vuonna paljon myös Kokkolan ulkopuolelta. Meillä on tänä vuonna tarjolla yöpyjille huonepaketteja, Hotelli Seurahuoneen hotellinjohtaja Anne Katajalaakso kertoo.

– Lipun hinta on vaivaiset 10 euroa. Se on pieni raha mittavasta bändikattauksesta, Jami-toimikunnan jäsen Kimmo Kaunisto sanoo.

Tänä vuonna lavalla nähdään muun muassa Mental Care Foundation, Kinaret, Moonwagon, Untogethers sekä Mental Market.

– Luvassa on hyvät bileet: paljon hyvää musiikkia ja moni Kokkolasta pois muuttanut tulee varmasti jameihin tutkimaan kotikaupunkinsa bänditarjontaa. Pääsiäisjameissa voi tavata sellaisia tyyppejä, joita ei usein kotikonnuilla näy, Jamien järjestelytoimikunnan jäsen Outi Rasmus toteaa.

Tommi Lahtonen