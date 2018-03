Kokkola-lehti juhlii toimituksessa ja torilla



Sami Kallvikbacka tuo pingviinit toritapahtumaan. Henri Korhonen

Kokkola-lehti täytti 120 vuotta jo tammikuun alkupuolella, mutta varsinaiset kemut käynnistyvät vasta nyt. Tänään keskiviikkona vietämme avoimia ovia uusissa tiloissamme Rantakatu 10:ssa. Olemme siirtyneet Mediakulman tiloissa vain muutaman kymmenen metriä, mutta entisen Tehtaankadun sijaan ikkunasta näkyy nyt Rantakatu.

Kokkola-lehti on vanhin Keski-Pohjanmaa-konsernin lehtiperheestä, johon kuuluu kaikkiaan kymmenen lehteä. Sen asema on vakaa.

– Ylipäätään kaupunkilehtien asema on vuosien saatossa korostunut. Myös Kokkola-lehden arvostus on vuosi vuodelta noussut ja sen merkitys kokkolalaisille lukijoille ja kaupalle on todella tärkeä, sanoo julkaisuliiketoiminnanjohtaja Alpo Ohtamaa.

Paikallislehdistä on tullut suomalaisille entistä tärkeämpi media, kun tieto on muuttunut jatkuvaksi, maailmanlaajuiseksi uutisvirraksi kaikkiin mahdollisiin julkaisukanaviin. Kaupunkilehti on asia, joka yhdistää paitsi asukkaita, myös paikkakunnalta pois muuttaneita.

– Se on erittäin merkittävä kaupunkilaisten yhteisöllisyyteen ja mainontaan liittyvä väline, jota kautta ihmiset pääsevät seuraamaan, mitä kaupungissa tapahtuu.

Aika ajoin joku nappaa toimittajaa hihasta kiinni ja kysyy saman kysymyksen: ei kai Kokkola-lehti vain muutu tilattavaksi lehdeksi? Onko pelkoon syytä?

– Ei todellakaan! Minun aikanani ei ole edes mietitty sitä. Meillä pitää olla uutisväline, joka tavoittaa kaikki lukijat. Lehti, joka tulee pyytämättä kaikkiin koteihin, linjaa Ohtamaa.

Kokkola-lehti tuntuu olevan lukijoilleen tärkeä ja odotettu viikon vieras. Siitä luetaan ilmoitukset, puffit ja jutut hyvin tarkkaan. Palautetta tulee jopa tekstareista.

– Kokkola-lehdessä on kautta aikojen panostettu kiinnostavaan sisältöön. Siksi sen odotusarvo on yhtä suuri kuin tilattavallakin lehdellä, arvioi Ohtamaa.

Kokkola-lehti jaetaan nykyisin kantakaupungin lisäksi Ullavalle, Lohtajalle, Kälviälle, Kruunupyyhyn, Alaveteliin, Teerijärvelle ja Kaustiselle. Pysyykö alue tässä vai vieläkö se laajenee?

– Ei näillä näkymin. Nyt on löydetty se alue, mikä palvelee myös Kokkolan kauppaa parhaiten, sanoo Ohtamaa.

Kokkola-lehti kutsuu lukijoitaan kaupungin torille lauantaina 17.3 klo 10.00-12.00. Tarjoamme makkaraa, mehua ja kahvia sekä leikkimielistä kisailua lapsille ja lapsenmielisille. Paikalla on pulkkamäki, sauna ja palju, johon on kutsuttu talviuimareita ja muita saunaintoilijoita lämmittelemään.

Lapsia leikittää Sami Kallvikbacka joukkoineen, he ovat suunnitelleet erilaisia tehtävärasteja lapsille. Kaikki osallistujat osallistuvat arvontoihin, jossa on mukana lahjakortteja. Nähdään torilla!

Outi Airola

outi.airola@kokkolalehti.fi