Kalajoki hakee rahoitusta Marinan alueen kehittämiseen



Kalajoen kaupunki hakee Pohjois-Pohjanmaan liitolta reilun miljoonan euron EAKR-rahoitusta Marinan liikenneympäristön kehittämiseen. Yhteensä reilun kahden miljoonan euron hankkeesta puolet jäisi kaupungin rahoitettavaksi.

Kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa Hiekkasärkillä sijaitsevan Marinan kaava-alueen liikenneolosuhteita, poistaa liikenteen pullonkauloja ja edistää pk-yritysten saavutettavuutta.

Kaupungin omistaman Marinan alueen lainvoimainen kaava astui voimaan 31.1.2017, ja sillä on kaikkiaan 36 uutta tonttia.

Kehittämishankkeessa rakennettaisiin muun muassa Keskuskarintietä 620 metriä, josta hidaskaduksi tulee 300 metriä. Keskuskarintien varteen tulee kadunvarsipysäköintipaikkoja sekä 900 neliön laatoitettu pysäköintialue. Lisäksi rakennetaan muutamaa pihakatua ja toteutetaan kaavateiden valaistus, hulevesiratkaisut, opastus sekä katualueella olevat eroosiolta suojaavat kasvillisuusrakenteet.

19.3. kokoontuvan maakuntahallituksen käsiteltävänä on kaikkiaan yhdeksän hanketta, joista Marinan kehittämishanke on euromääräisesti suurin. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018–31.12.2019.