Kahden afgaaninaisen vaikea matka Suomeen naistenpäivässä Nivalassa



Seija Krapu

Seurakunnan naistenpäivässä ensi sunnuntaina kuullaan kahden afgaaninaisen tarina. Soraya Nazari ja Shakiba Hademi tulivat Suomeen kesällä 2015 turvapaikanhakijoina, kun heidän kotiseutunsa Meydan Wardakissa Afganistanin keskiosassa kävi liian vaaralliseksi. Ulkoministeriön mukaan turvallisuustilanne on edelleen kriittinen tai heikko koko maassa.

Tällä hetkellä he asuvat Kalajoella ja opiskelevat Kalajoen kristillisellä opistolla, Soraya käy peruskoulua ja Shakiba opiskelee suomea. Molemmilla on perhe, Sorayalla on miehensä kanssa tytär ja poika, Shakiballa ja hänen miehellään on kaksi poikaa.

– Matka oli todella vaikea ja stressaava, koko ajan pelkäsimme, että poliisi ottaa meidät kiinni mutta lopulta kuitenkin pääsimme Suomeen, jo hyvin suomen kielellä pärjäävä Soraya kertoo.

– Teimme matkaa aina yöllä tai illalla, metsässä ja vuorilla. Varsinkin merimatka Turkista Kreikkaan oli kauhea.

Marian ilmestyspäivänä vietettävä naistenpäivä alkaa messulla seurakuntakodissa ja siellä saarnaa Uusheräyksen toiminnanjohtaja Eeva Pouke.