Trump irtisanoi ulkoministerinsä ja päätti erotustviittinsä sanoihin: "Onnittelut kaikille!" – taustalla Venäjä-kommentit?

Markku Uhari

Onnittelut kaikille!

Näin päätti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tiistaina tviittinsä, jossa hän ilmoitti valintansa uudeksi ulkoministeriksi ja tiedustelupalvelu CIA:n päälliköksi.

Samaisessa viestissä kuitenkin ilmoitettiin myös ulkoministerinä toimineen Rex Tillersonin potkuista. Toki Trump kiitti Tillersonia myös tämän palveluksista.

Rex Tillerson on viimeisin Trumpin kabinetin jäsen, jolle on näytetty ovea. Vaihtuvuus on Trumpin alaisuudessa ollut suurta, ja Twitter-käyttäjät ottivatkin Trumpin tuoreimman henkilöstöuutisen vastaan kaksijakoisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Trump lupasi pienemmän hallinnon mutta koskaan ei muonavahvuudessa ole käynyt näin paljon väkeä, kirjoitti esimerkiksi media-alalla vaikuttanut Jussi Lähde.

Myös Saksan apulaisoikeusministeri Michael Roth otti Twitterissä vahvasti kantaa Tillersonin potkuihin.

Rex Tillersonin irtisanominen ei tee mistään parempaa, Roth tviittasi.

Venäjä-kommentit taustalla?

Rex Tillersonin erotuspäätös tuli päivä sen jälkeen, kun ulkoministeri oli julkisesti tuominnut Venäjän liittyen Britanniassa sattuneeseen myrkytystapaukseen.

Tillerson moitti ulkoministeriön tiedotteessa Venäjää kovasanaisemmin kuin Valkoinen talo omassa ulkotulossaan, huomauttaa CNN-uutissivusto.

Tillersonin Venäjä-kommentointi herättikin laajasti Twitter-käyttäjien keskuudessa epäilyt siitä, olivatko kommentit viimeinen niitti Trumpille. Tillerson on ollut aiemminkin presidentin hampaissa.

Nyt, kun Tillerson on antanut tosiasioihin perustuvia lausuntoja, Trump antoi hänelle potkut. Hämmästyttävää, tviittasi amerikkalainen toimittaja Victoria Brownworth.

Uutistoimisto Reuters kertoi kuitenkin tiistaina, että Trump olisi valmis tuomitsemaan Venäjän tai sen, joka on Britannian Salisburyn iskun takana, jos hän on brittien kanssa samaa mieltä myrkytystutkinnan tuloksista.

Trump on ilmoittanut, että Tillersonin seuraajaksi astuu CIA:n pääjohtajana toiminut Mike Pompeo.

Olemme aina olleet samalla aaltopituudella, Trump kommentoi CNN:n mukaan Pompeo'ta.