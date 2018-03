Miksi näin? Vastuullinen journalismi tehdään joka päivä, näyttely tulossa Toholammille



Julkisen sanan neuvosto, suomalaisen journalismin itsesääntelyelin, täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Osa juhlavuotta on tällä viikolla alkanut kampanja, jossa JSN:n jäsenmediat kertovat julkaisuperiaatteittensa vastuullisuudesta muun muassa uuden Vastuullisen journalismin merkin avulla.

Julkisen sanan neuvosto on osa suomalaista median itsesääntelyjärjestelmää, jota pidetään yhtenä maailman parhaista. JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström korostaa, että järjestelmän ydin ei ole JSN ja sen kanteluita puntaroivat säännölliset kokoukset, vaan eettiset valinnat, joita toimituksissa tehdään joka päivä.

Mitä on vastuullinen journalismi, Elina Grundström?

– Tarkoitamme sillä journalistin ohjeita noudattavaa journalismia. Olemme halunneet avata asian niin, että se on journalismia, joka kunnioittaa lukijan oikeuksia vastaanottaa journalismia, joka on tehty lähdekriittisesti, aidosti totuutta etsien ja on faktojen osalta tarkistettua ja riippumatonta, lukijan ehdoilla tehtyä. Ei esimerkiksi jonkin salatun mainostajan tavoitteita ajaen.

Mitä siitä halutaan kertoa kahden kampanjaviikon aikana?

– Kyselytutkimuksessamme suomalaiset varsin hyvin tiesivät, että julkisen sanan neuvosto on olemassa ja että se vaalii hyvää journalismia, mutta epäselvyyttä oli siitä, ketä siihen kuuluu ja mitä journalistin ohjeet sisältävät. Näistä haluamme viestiä.

Uskotko Vastuullista journalismia -merkin vakiintuvan käyttöön?

– Olemme suositelleet toimituksille sen käyttöä. Meiltä oli toivottu, että voitaisiin tuoda esiin, kuinka kattavasti ja monipuolisesti suomalaiset viestimet ovat JSN:ssä ja sitoutuneita journalistin ohjeisiin. Olemme suositelleet, että merkki jäisi jäsenillä pysyvään käyttöön sopivaan paikkaan, esimerkiksi toimituksen tietolaatikkoon, jossa lehden taustoista kerrotaan muutenkin.

JSN on tuottanut juhlavuodelleen myös Skandaalista skandaaliin -nimisen näyttelyn joka nähdään alueellamme Toholammilla viikoilla 13–15. Mistä siinä on kyse?

– Lähtökohtana oli tehdä JSN:n historiasta kertova näyttely, mutta siitä tuli samalla tehtäviämme käsittelevä temaattinen näyttely. Huomasimme, että vaikka journalistin ohjeiden sanamuoto on vuosien varrella vaihdellut, samanlaiset asiat ovat olleet esillä alusta asti. Ensimmäiset tapaukset olivat samantyyppisiä kuin nytkin käsitellään, esimerkiksi kantelu siitä, oliko Nya Pressenissä ollut otsikko liioitteleva. Yksityisyyden suojaa ja tunnistetietojen julkaisemista käsiteltiin silloinkin paljon.

Miksi näyttely kiertää niin paljon kirjastoissa?

– Oli näyttelyn meille koonneen Päivälehden museon idea tarjota sitä kirjastoille. Kirjastot innostuivat heti: näyttelyajat varattiin kahdessa tunnissa loppuun. Näyttelystä tehtiin siksi toinenkin kappale. Kirjastoilta saatu palaute kertoo, että siellä pidetään mielellään esillä tällaista näyttelyä, koska julkaisemisen luotettavuuteen ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä kysellään heiltä usein. Yhteys kirjastoihin on luonteva, ja näyttelyyn voidaan kutsua esimerkiksi koululuokkia.