Koskettava kertomus halsualaisen Eila Jyrkän elämästä 50-luvulla



Oli heinäkuun ensimmäinen päivä 1952. Olimme sinä päivänä muuttaneet Halsuan Ylikylästä ostamaamme pieneen maatilakotiin, kilometrin päähän puolisoni Paavon kotoa.

Muutossa meillä oli jo kaksi lasta 1951 syntynyt tyttö ja 1952 syntynyt poika. Tämä koti oli ihmisten peltojen perällä, sivussa. Olimme onnellisia omasta kodista, mutta siellä oli yksi suuri puute, ei ollut ruoka- eikä pyykkivettä.

Mutta Luojamme on armollinen, hän oli suonut siihen pienen puron. Odotin talvella jo kevään tuloa, silloin saimme sauna- ja tiskiveden purosta. Talvella se jäätyi monesti pohjia myöten ja kesällä se oli niin vähän virtaava, että vesi oli tummaa. Kävimme naapureissa monesti saunassa. Ruokavesi haettiin 300 metrin päästä naapuriltamme Koskirannalta. Naapurit olivat hyviä ihmisiä.

Niin tuli vuosi 1953. Saimme kolmannen lapsen, tytön. Sen jälkeen rupesin tuntemaan väsymystä. Herkistyin ja itkin paljon. Kävimme lääkärissä, Suurkari sanoi, että ei ole ihme, kun lapselle tulee lapsia. Kaikkein pahinta oli silloin kun miehet olivat talvisin savotassa viikot.

Sinä talvena vesi purossa virtasi, siihen oli tehty avanto ja lunta oli paljon jään päällä. Jäässä oli reikä, että juuri nappu sopi siihen. Olin polvillani ja kurkotin syvälle ylettyäkseni veteen. Tuli mieleeni, että jos putoan pää edellä, olen kuin korkki pullon päässä. Lipoin ämpäriin vettä ja kun se oli täysi nousin ylös ja kaadoin veden puusaaviin, joka oli suksen päällä. Juoksin sitten katsomaan lapsia sisälle. Sitten taas menin jatkamaan veden hakua.

Kun saavi oli täynnä, lykkäsin sen suksella vastamaahan navetalle. Nousi mieleeni, että tätäkö on nuoruuteni ja elämäni. Heti muistin, mitä jo omistin. Rakkaan perheeni, siinä häipyivät muut ajatukset. Silloin kun Paavo oli viikot poissa, oli se yhtä ahdistusta ja pelkoa. Tänä päivänä sitä sanotaan masennukseksi, ennen väsymykseksi. Niinpä viimein siltä talvelta savotta oli ohi ja asiat helpottuivat. Taas odotin kevättä. Tuulet olivat jo kevättä ennustavia.

Niin tuli se odotettu aika. Puro antoi parastaan. Se tulvi yli äyräittensä, tunsin itseni rikkaaksi. Katsoin ihastellen veden virtausta. Miten se aina keväisin virtasi vääntyneen saunan eteisen oven alta, kynnyksen leveydeltä ja matkasi saunaan, vei mennessään hiilet saunan pesistä ja saunan lattiassa olevaa kourua pitkin, alimman hirren alla olevasta hirren aukosta, se virtasi ulos. Katsoin kuinka iloisesti mustat hiilet pyörivät kovaa vauhtia aukon suulla. Tulvan laskettua oli saunassa kova siivoaminen.

Vesi oli tarpeen lasten sukkien ja villaisten vaatteiden pesua varten. Olimme kaivattaneet jo kaksi kaivoa, eikä niistä saatu kunnon vettä. Jos sen lämmitti, se muuttui ruosteenruskeaksi. Eläimille se kyllä kelpasi.

Keskustelimme usein Paavon kanssa veden saannista. Ajattelimme, että jos hartaasti rukoilisimme, pihalle tulisi lähde. Mutta heti tuli epäilys. Muistin Raamatusta, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen. Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenen verran, te voisitte vuoria siirtää. Miten me maan matoset niin vahvasti uskoisimme.

Syksyllä 1954, ihan talven kynnyksellä, syntyi tytär. Olin ollut aika hyvässä kunnossa kun puoliso oli kotona töissä. Mutta tammikuussa alkoi taas savotta. Henkiset voimani vähenivät. Pelkoni ja ahdistus kasvoi entisestään. Juoksin tuvan, puuhuoneen ja navetan välillä, en osannut kävellä. Piti aina juosta, että kerkiää. Piti joka välissä hakea lunta hellalle sulamaan.

Se talvi oli kaikista tuskallisin. Rukoilin paljon. Nukuin illoin itkuuni. Kiitin Luojaani, että hän oli yön luonut väsyneille ihmisille. Nukuin hyvin aina puoleenyöhön asti. Aina toistui sama. Pelkäsin, että joku paha ihminen tulee ja tekee meille pahaa. Sydän hakkasi kovaa, minä vapisin. Kuuntelin kaikki pienetkin rapinat kunnes aamupuoleen sain unen. Lapset eivät valvottaneet öisin, päivät olivat tuskallisia.

Olin sinä päivänä valmis luovuttamaan, olin niin väsynyt henkisesti. Mutta päätin vielä jaksaa eteenpäin. Rukoilin niin kuin en milloinkaan ennen. Huusin sisimmässäni, oi Jumalani, lähetä joku ihminen tuekseni ja turvaksemme, että vielä jaksaisin. Vastuu tuntui liian suurelta. Kun hetken kuluttua katsoin ikkunasta tielle, näin naapurin vammaisen Soile-tytön tulevan ja ihme tapahtui. Aivan kuin enkeli olisi tullut. Ahdistus ja pelko hävisivät. Soile-tyttö kävi meillä usein ja oli minun tukihenkilöni, vaikka ei sitä tiennyt. En ymmärrä, miksi sitä ei kenellekään puhuttu, että ahdisti.

Sitten Paavo kysyi edempänä olevan naapurin tyttöä Kirstiä minulle apulaiseksi. Tyynelän Kirsti oli ihana tyttö. Hän oli meillä kaksi kuukautta. Savotta oli jo loppunut, Kirsti oli yhä meillä. Pääsimme illoin ulos hiihtämään, meillä oli hauskaa, kun minä rupesin toipumaan.

Niin tuli taas kevät ja vesi, se toistui aina vuosittain. Tuli keskikesä ja tiesin odottavani viidettä lastamme. Siinä ei auttaneet Suurkarin puheet eikä neuvolatätien neuvot. Kaikki olivat tervetulleita. Siinä meni vuosi 1955. Tuli taas se kiduttava talvi, Paavo oli savotassa. Kuljin pyykillä Paavon kotitalossa. Tässä tuli mainittua vain yksi kerta, mutta pyykkiä tuli jatkuvasti. Meillä oli vetokelkka, jonka päälle laitettiin karjakoppa. Kaksi pienintä lasta kyytiin ja kaksi vähän isompaa kävelivät sen kilometrin matkan mummulle. Minulle se oli aina lomapäivä. Sai rauhassa pestä pyykkiä. Siinä meni koko päivä. Mummu ja nuori-emäntä Pirkko hoitivat aina lapset ja ruokapuolen.

Sitten kotiin lähtiessä Pirkko vei meidät ja pyykit hevosella kotiin. Pyykkikopat nostettiin kuistille ja Pirkko käänsi hevosen kohti kotiaan. Sitten riisuin lapset. Sitten vein lehmille heiniä. Löin päkiäimeni vielä kovempaa kenkäni sisäpohjaan ja juoksin vielä lujempaa. Sitten katsoin sisälle lapsia ja vein raskaan pyykkikopan vintille. Siellä oli paljon naruja. Päällimmäinen iso vaate oli jo ihan jäässä, se ei tahtonut pysyä narulla. Sitten taas katsomaan lapsia sisälle. Sitten vein toisen raskaan pyykkikopan vintille kynttilänvalossa ja ripustin naruille. Taas katsomaan sisälle, mitä on tapahtunut. Ei milloinkaan mitään vaarallista. Mitä nyt vähän vehnäjauhopussia oli kaapista kiikutettu. Vanhimmalle, neljä vuotta täyttäneelle tytölle, annoin neuvoja, sitten lypsylle, josta kävin katsomassa lapsia. Karjaa ei ollut paljon, mutta nekin piti hoitaa. Tämä oli tammikuuta.

Helmikuussa 1956 oli laskettu aika. Polttopuut olivat vähän aikaa huonot. Tuskailin valakian laiton kanssa. Ajattelin, että mistä saisin vähän kuivempaa puuta. Muistin äkkiä, että riihellä on parsia hirsien päällä. Ajattelin, että jos haen yhden puun, ei varmaan Paavo ole vihainen. Niinpä juoksin riihtä kohti, jos sitä voi juoksuksi sanoa. Matkaa oli noin sata metriä. Oli umpihanki ja ison mahani kanssa puuskutin menemään. Avasin riihen oven, siellähän niitä mustia puita oli. Oikein rivissä ylhäällä. Pudotin yhden alas ja työnsin ulos. Laitoin oven kiinni ja vedin sen puun puuhuoneen eteen. Oli jo kiire sisälle katsomaan lapsia, sitten kiiruhdin sahaamaan puuta. Kyllä se oli hyvää sytykettä. Taisi niitä mustia puita kadota riiheltä useampikin.

Sitten tuli synnytyksen aika. Heräsin aamulla aikaisin. Olimme ottaneet kodinhoitajan meille niille päiville. Hän oli sisareni. Oli 9.2.1956. Paavo oli savotassa taas, hän oli sopinut Armas-setänsä kanssa, että kun aikani tulee, hän vie minut laitokselle. Sinä aamuna oli 42 astetta pakkasta (nämä pakkaset on merkitty tilastoihin). Ei ollut puhelinta eikä tietä aurattu. Niinpä lähdin kävellen sen kilometrin kylälle Armas-sedälle. Siellä makasin väliin hetekassa, väliin kävelin lattialla.

Armas ei saanut autoaan käyntiin. Hän sanoi minulle, että Tapio tulee tukkikuorman kanssa sydänmaalta ja hän laittaa minut siihen kyytiin. Ajattelin, että mitenkähän tässä käy.

No, Tapio tuli tukkikuorman kanssa ja minut autettiin kuljettajan viereen. Niin matka laitokselle Veteliin tukkikuorman kyydissä alkoi. Kävihän siinä mielessä vaikka mitä. En muista kyllä mitä me kuljettajan kanssa puhuimme.

Sitten tapahtui vielä vastoinkäyminen. Matinnevalle mentäessä auto jäätyi keskelle tietä. Varmasti meillä molemmilla oli hätä. Tapio otti jonkun trasselitukon, laittoi siihen valakian ja meni auton alle. Siellä hän jotain mutkaa lämmitti. Niin auto lähti käyntiin, se säikäys lopetti minun tautini ja jatkoimme matkaamme. Tapio ehdotti, että hän vie minut perille asti. Sanoin, että et sinä kuorman kanssa lähde laitokselle. Niin kävelin vielä Tunkkarin tieltä laitokselle.

Kun olin saanut päällysvaatteet pois ja vähän lämpenin niin kaikki oli valmista yli neljäkiloisen pojan tulolle. Miten hyvin Luoja kaiken järjesti, olin siitä kiitollinen. Armas oli mennyt päivällä savotalle ja kertonut Paavolle minun menoni laitokselle. Paavo tuli setänsä kyydissä kylälle ja soitti laitokselle, että onko kaikki hyvin. Sanoin, että kaikki on hyvin.

Tuli sitten vuosi 1957. Odotin kuudetta lastamme. Halsualla oli silloin maatalousnäyttely 7. – 8. heinäkuuta. Olimme Paavon ja kolmen vanhimman lapsen kanssa näyttelyssä. Kaksi nuorinta jäi mummun ja Pirkon hoiviin. Muistan kuinka Viljami Kalliokoski piti puheen. Hän kehotti kaikkia rukoilemaan, että kesä tulisi ja että ruoho ja kasvit kasvaisivat. Tämä puhe kuului kovaäänisestä hyvin laajalle. Oli ollut kylmä ja kuiva kesä, heinä ei ollut kasvanut yhtään. Niinpä silloin 15. heinäkuuta, kun tyttö syntyi, alkoi ukkonen jyristä joka päivä. Jostakin kuului jyrinä, satoi vettä, oli lämmin, ihan kuin tropiikissa. Lämmin sumunkostea ilma peitti tienoot. Kolmessa viikossa kaikki kasvit kasvoivat täydellisesti. Tuli ihana kesä.

Kun sain kuudennen lapsen, täytin seuraavassa kuussa 25 vuotta. Niin vuodet kuluivat kovasti töitä tehden. Sitten 1963 syntyi vielä tytär.

Ja sitten se huokausten ja epäiltyjenkin rukousten lähdevesi alkoi juosta tuvan seinästä hanasta 1965. Monikaan ei varmasti tiedä miltä se tuntui. Luojani on suonut minulle lahjojaan, hän antoi minulle hyvän fyysisen kunnon, joka on seurannut minua näihin päiviin asti. Hän on säästänyt minut katkeruudelta ja kateudelta. En milloinkaan ole näitä tuntenut.

Olen pitänyt tätä kirjoittaessani Paavon lähelläni, tuntuu kuin menettäisin hänet uudelleen. Hän oli kiltti ja rakastava puoliso.

Tämänkin palan elämästäni on aika kullannut muistoineen. Kun ajattelen tätä aikaa, huomaan aina hymyileväni. Kullatut muistot ovat suuri rikkaus ajatuksille ja mielelle niin kauan kun vain voi muistaa. Sanon tämän minkä ennenkin, olen tänään onnellinen, huomisesta en tiedä. Iloitsen tänään Luojani hyvyydestä ja lasteni rakkaudesta.

Katri-Helenan laulun sanoin päätän tämän: "On muistot kuin kukkia varrelta tien, kädessäin yhä näin niitä vien."

Eila Jyrkkä

85 vuotta