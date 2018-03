Reisjärvelle kaavaillaan uutta koulua ja päiväkotia – uusi koulu käyttöön mahdollisesti jo syksyllä



Reisjärven kunnanhallitus käsittelee tänään tiistaina uusien koulutilojen ja päiväkodin rakentamisaikataulua.

Suunnitelmien mukaan Reisjärvelle ryhdyttäisiin rakentamaan uusi koulu siten, että koulutyö uusissa tiloissa päästäisiin aloittamaan vielä ensi syksynä. Suunnitteluryhmä on todennut, että alakoulun rakentaminen ja yhdistäminen Niemenkartanon alakouluksi tuottaa kunnalle parhaimman toiminnallisen ja taloudellisen hyödyn. Kokonaisuutta tukee esikoulun siirtäminen kokonaan samaan yhteyteen siten, että se sisältää myös aamu- ja iltapäivätoiminnan. Lopullinen rakennusten sijoittuminen päätetään suunnittelu- ja rakennusprosessin aikana, kun Niemenkartanon koulun tilojen kuntokartoitus on selvinnyt.

Suunnitteluryhmän toimeksianto on sisältänyt myös varhaiskasvatuksen 2x24 päiväkodin rakentamisen ja suunnittelun. Varhaiskasvatustilojen hankinta ja kilpailuttaminen on tarkoitus aloittaa siinä vaiheessa, kun koulurakentaminen on käynnistynyt. Päiväkodin rakentaminen valmistuu vuoden 2019 keväällä.

Alustavan suunnitelman ja huonetilaohjelman mukaan hankkeen kustannusarvio on noin 2,1 miljoonaa euroa ja kalustohankinnat noin 0,2 miljoonaa euroa. Hanke on suunniteltu rahoitettavaksi joko leasingrahoituksella kokonaan tai osittain ja purkamalla kunnan sijoituksia.

Kunnanjohtaja Raija Potila esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi koulutilojen rakentamissuunnitelmat ja samalla käynnistettäisiin varhaiskasvatustilojen suunnittelutyö. Kunnanhallituksen jälkeen asian ratkaisee kunnanvaltuusto.

Koulutilojen rakentaminen tuli ajankohtaiseksi viime syksynä, kun kuntotutkimukset paljastivat, että Kalajan ja Leppälahden koulut ovat erittäin huonossa kunnossa.

Arja Kangas