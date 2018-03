Lääkärillä on pimeä menneisyys

Pekka Eronen

Saksalainen lääkäri



Vanha sanonta kyystä povella tulee mieleen, kun Lucia Puenzon argentiinalaista jännitysdraamaa katsoo. Se kertoo tositapahtumien pohjalta patagonialaisesta perheestä, joka 1960-luvun alussa ystävystyy hillityn saksalaisen lääkärin kanssa. Tällä on hämärä menneisyys, mielenkiintoa kaksostutkimuksiin ja lasten kehitykseen. Siitä voi tarkempi katsoja päätellä jo jotain huolestuttavaa. Ensiesitys. (Argentiina 2013)

Yle Teema & Fem keskiviikkona klo 22.00

Usko koetuksella



Olipa kerran nainen, jota rakastivat sekä katolinen pappi että juutalainen rabbi. Edward Nortonin esikoisohjauksen aihe lupailee tyypillisen mojovaa amerikanjuutalaista vitsiä, mutta kohtalaisen rento romanttinen komedia siitä sukeutuu. Jenna Elfman on Anna, joka on aloittanut hengenmiesten hurmailun jo yhteisinä lapsuusvuosina. Ben Stiller on se rabbi ja ohjaaja Norton itse pappi. Esteellisiä ovat kummatkin. (USA 2000)

Hero keskiviikkona klo 21.00

Saanko esitellä: Joe Black



Kuolemaa on esitetty viikatemiesten ja kyttyräselkien hahmossa, mutta Martin Brestin elokuvassa se marssii siististi pukeutuneen nuorenmiehen hahmossa tupaan. Tai pikemminkin ökytaloon, sillä kellot soivat Anthony Hopkinsin esittämälle vanhalle mediamogulille. Noutajan matka mutkistuu, kun tämä ihastuu mahtimiehen tyttäreen. Brad Pitt ja Claire Forlani pääsevät herkistelemään koko ylipitkän elokuvan mitalta. (USA 1998)

TV5 keskiviikkona klo 0.05