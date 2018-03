Juuri sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta

Julkisen sanan neuvosto täyttää 50 vuotta ja korostaa vastuullista mediaa ja varsinkin yleisön oikeuksia. Miten voin luottaa mediaan? Mistä tiedän, että uutinen on totta?

Nea Alanen, Joonas Kuikka

Suomalaisen median itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvosto (JSN) korostaa juhlavuotenaan vastuullista mediaa ja yleisön oikeuksia. JSN viettää parhaillaan 50-vuotisjuhliaan.

JSN käynnisti tänään vastuullisen journalismin kampanjan, jonka tarkoituksena on osoittaa, miten vastuullinen journalismi eroaa muusta viestinnästä. Vastuullisuudesta kertoo ennen muuta se, että yleisöllä on oikeutensa: juuri sinulla on oikeus vaatia luotettavuutta vastuullisen journalismin piiriin kuuluvilta medioita.

JSN ei ole ensisijaisesti toimittajia vaan yleisöä varten. Suomessa yleisö myös tuntee JSN:n paremmin kuin muiden Euroopan maiden kansalaiset omat medianeuvostonsa, sanoo JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström Lännen Medialle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Julkisen sanan neuvoston jäseninä ovat Suomessa miltei kaikki perinteiset mediat sanomalehdistä viihdelehtiin ja kaupallisiin radioihin. Myös Yle ja MTV ovat julkisen sanan neuvoston jäseniä.

Olennainen ero vastuullisen ja vastuuttoman median välillä piilee siinä, ettei JSN:n piiriin kuulumattomien medioiden sisällöistä voi valittaa mihinkään, eikä niihin saa oikaisuja tai vastineita. Suomi kuuluu maailman lehdistönvapauden kärkimaihin. Osa sananvapautta on median vapaaehtoinen sitoutuminen journalistin ohjeisiin, jotka ovat tiukemmat kuin mediaa valvova laki.

Meillä Suomessa ei ole ongelmaa, ettei mediasta tehtäisi kanteluita. Se on pelkästään positiivinen asia, Grundström toteaa.

Vastuullisen journalismin merkki

Kampanjan ohella lanseerattiin Vastuullisen journalismin merkki, jota saavat käyttää ainoastaan JSN:n piiriin kuuluvat mediat. Kampanja kestää 12.–25. maaliskuuta, mutta mediat voivat ottaa merkin käyttöön pysyvästi.

Uusi verkkosivusto vastuullistajournalismia.fi havainnollistaa, millaisia oikeuksia median lukijalla ja yleisöllä on.

Kampanja korostaa, että yleisöllä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Journalismin vastuulla on kertoa totuudenmukaista ja riippumatonta tietoa. Median kuluttajan on voitava luottaa siihen.

Vastuullinen journalismi ei ole aina virheetöntä, mutta JSN:n mukaan virheet täytyy myöntää reilusti ja korjata.

Toimittajien täytyy pystyä varmistamaan faktat ja tiedonlähteet luotettavasti. Toimittajien vastuulla on myös erottaa selkeästi toisistaan fakta ja omat mielipiteensä.

Elina Grundströmin mukaan varsinkin nuoret suomalaiset osaavat erottaa tunnetut valemediasivustot.

Verkossa esimerkiksi blogeissa on kuitenkin paljon sellaista sisältöä, joka ei ole journalismia. Ei ole välttämättä tahallista valehtelua, mutta ei myöskään journalismia, joka tarkistaisi asiat, hän muistuttaa.

JSN perustettiin vuonna 1968

Julkisen sanan neuvosto perustettiin Suomeen 1960-luvulla, kun skandaalilehdistö oli rantautunut maahan ja kaivattiin faktan selkeää erottamista sepitteistä.

Kustantajien ja journalistien järjestöt päättivät perustaa itsenäisen ammattietiikkaa valvovan neuvoston ja varmistaa lehdistönvapauden säilymisen.

JSN:n tehtävä on tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.