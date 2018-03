Kahdeksan nuorten bändiä nousee lavalle Sounds-aluekatselmuksessa Nivalassa



Tapahtumassa on mukana mm. Galaxin Soundi 2015 -voittaja haapajärvis-nivalalais -reisjärvinen Burn Out.

Nuori Kulttuuri -toiminnan Sounds on valtakunnallinen musiikkikatselmusten kokonaisuus, jossa nuoret pääsevät esiintymään, seuraamaan toisten ryhmien esityksiä ja oppimaan työpajoissa. Noin 20 alueellisessa katselmuksessa valitaan edustajat valtakunnalliseen Sounds-tapahtumaan Mikkeliin 25.–27. toukokuuta.

Kalajokilaakson aluetapahtuma on Nivalassa lauantaina 17.3. legendaarisessa viihdekeskus Tuiskulassa. Lauteille astelee kahdeksan nuorten bändiä, jotka soittavat poppia, rokkia ja heviä.

Osanottajat on jaettu kahteen eri ikäsarjaan: 10–15-vuotiaat ja 16–20-vuotiaat. Lavalle astelee NNAA (Nivala), Burn Out (Haapajärvi, Nivala, Reisjärvi), Wagtails (Ylivieska), Face the Legacy (Haapajärvi, Jyväskylä), Cunts (Nivala), Valumakohta (Nivala), Fitta på födelsdagen (Nivala) ja Reaper (Oulainen).

Järjestelyistä vastaavat Nivalan kaupungin kulttuuripalvelut, Nivalan elävän musiikin yhdistys Nelemu ry ja Tuiskula. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Ovet yleisölle avataan klo 16.

Kaikki osallistuneet ryhmät saavat esityksistään ammattilaisraadilta suullisen ja kirjallisen palautteen. Nivalan tapahtuman raadissa toimivat Samuli Parkkinen (Lutakon veteraani), Jasso Perälä (Agonizer, kitaristi), Sanna Pirttisalo (musiikin opettaja, laulaja) ja Jukka Hänninen (Kokkolan kaupungin teatteri, lyömäsoitinopettaja, Winterborn).