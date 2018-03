Restartup avuksi omistajavaihdokseen



Kalajokilaakso

Ylivieska

Restartup tulee avuksi omistajavaihdokseen. Suomen Yrittäjien tekemän valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin mukaan ”Yritysmarkkinat tarvitsevat dynamiikkaa ja yritysten olisi hyvä nykyistä useammin vaihtaa omistajaa, jotta uusiutuminen olisi ripeämpää." Yksi keino tähän on Restartup -järjestelyt, jotka jatkajalähtöisesti vauhdittaa yritysjärjestelyjä. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjillä on nyt Restartup – palvelu, jota vetää Paula Pihlajamaa.

Restartup –ajattelumallissa vanhan yrityksen historia on hyvä alusta kasvulle uuden omistajan myötä. Ostaja on motivoitunut ja halukas kehittämään jo toiminnassa olevaa yritystä. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Restartup -palveluissa ohjataan ja autetaan yrityksiä omistajanvaihdosprosessin aikana. Prosessi ei kuitenkaan pääty kauppakirjojen allekirjoituksiin vaan on huolehdittava myös yrityskaupan jälkitoimista, jotta ostaja pääsee käynnistämään suunnitelmansa. Yrittäjät saavat tukea yrityskaupan valinnassa, asiantuntijoiden käytössä sekä oikean rahoituslähteen löytämisessä. Tarkoitus on, että varmistetaan, että niin myyjä kuin ostaja saa tarvitsemansa avun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Restartup on vaihtoehto myös työttömyydelle. Onnistuneilla Restartup -järjestelyillä varmistetaan etenkin pienillä paikkakunnilla yritysten säilyvyys ja näin ollen edistetään työpaikkojen syntymistä ja alueen vetovoimaisuutta. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Restartup -palvelut on EAKR -rahoitteinen, hanke alkoi vuoden 2018 alusta.