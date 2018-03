Kilpailuetua tekoälystä-seminaari Ylivieskaan



Yritys voi saada kilpailuetua teollisesta Internetistä ja tekoälystä. Ylivieskan Centrian kampuksella on aiheesta seminaari-iltapäivä 23. maaliskuuta. Projektipäällikkö Mikko Himanka on koonnut puhujakaartiksi alan huippuasiantuntijoilta. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Teollisen Internetin ratkaisujen hyödyntämistä yrityksissä on tarkasteltu useammassakin hankkeessa Centrialla, joten kevään aikana päättyvät TILT ja I3 jakavat nyt tietoa seminaari-iltapäivän muodossa alueen yrityksille ja toimijoille. Tapahtuman keynote-puhujakaartiin ovat lupautuneet kaupallinen neuvos Antti Eskola työ- ja elinkeinoministeriöstä, yrittäjä ja tietokirjailija Antti Merilehto Finch Finlandista sekä Senior Manager Marko Komssi F-Securelta.

Työ- ja elinkeinoministeriön Eskola kertoo Suomen asemasta ja tavoitteista tekoälyn, alusta-talouden ja teollisen Internetin suhteen. Helmikuussa kirjan ”Tekoäly – matkaopas johtajalle” julkaissut Merilehto puolestaan hälventää tekoälyyn liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja. F-Securelta saadaan näkemystä teollisen Internetin ja tietoturvan haasteisiin Tauon jälkeen on vuorossa paneelikeskustelu, jossa alueen yritysten edustajat saavat tuoda näkökulmansa päivän aiheeseen. Keskustelun aikana yleisökin pääsee esittämään kysymyksiä puhujille ja panelisteille.