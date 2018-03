Herätysliikejohtaja näkee liberaalisiivessä ulkokultaisuutta: "Kirkon liberaalit ovat samankaltaisia kuin Jeesuksen ajan fariseukset" Raamattu kelpaa vain siteerattavaksi – ei lakialoitteiden perusteluiksi

Evankelis-luterilaisessa kirkossa herätysliikkeet alkavat tiivistää rivejään. Heille kirkon muutos on pelottava askel kohti liiallista maallistumista. Samaan aikaan kirkon liberaalisiipi tuskastuu liian hitaaseen muutokseen ja siihen, että naisten on yhä vaikea edetä johtopaikoille.

Minna Akimo

Lähetysyhdistys Rauhan Sanan hallituksen puheenjohtajan Matti Rahjan keittiönpöydällä on suuri mustakantinen Raamattu. Sellainen, joita näkee saarnamiehillä telkkarissa ja joskus kirkoissa.

Kansista näkee, että Raamattua on luettu ahkerasti.

Rahja valittiin äskettäin Rauhan Sanan johtotehtäviin. Rauhan Sana on evankelis-luterilaisessa kirkossa toimiva herätysliike, joka on aikoinaan haarautunut omaksi liikkeeseen lestadiolaisuudesta. Liike vaikuttaa Torniojokilaakson molemmin puolin laskeutuen rannikkoa pitkin aina ruotsinkieliselle Pohjanmaalle asti.

Rauhansanalaiset edustavat kirkossa sen konservatiivista siipeä. He eivät ole hyväksyneet naisia papeiksi, vaikka kirkossa on vain yksi papin virka, joka on avoin niin miehille kuin naisille.

Heti haastattelun alkuun Rahja kuitenkin haluaa korostaa sitä, että Rauhan Sanassakaan kaikki eivät ajattele samalla tavalla. On niitä, jotka ovat mukautuneet, eivätkä he näe mitään ongelmaa siinä, toimittaako messua mies vai nainen.

Isolle joukolle tämä on kuitenkin kynnyskysymys. Raamatun mukaan papin virka kuuluu miehelle, mutta tässä asiassa kirkko on yhteiskunnan virtauksen mukana ja paineessa siirtynyt nykytilanteeseen, Rahja perustelee kantaansa.

Evankelis-luterilaista kirkkoa ovat viime vuosina repineet monet kiistakysymykset. Niin sanotut vanhauskovaiset, joihin myös Rauhan Sana -liike lukeutuu, pelkäävät, että kirkko maallistuu ja uudistuu liian nopeasti. Heille kirkon liberaalisiipi edustaa jotain sellaista, joka ei enää pohjaudu "oikeaoppiseen" Raamatun tulkintaan.

Ne (liberaalit) ajattelevat samalla tavalla kuin Jeesuksen aikaiset lainopettajat. Tämän ajan liberaalit ovatkin samankaltaisia kuin Jeesuksen ajan fariseukset, Rahja sanoo.

Fariseukset ovat Raamatussa ulkokultaisia kirjanoppineita.

Viime vuodet kirkossa on korostettu sitä, että erilaisuuden kanssa pitää tulla toimeen. Kirkossa toimivat herätysliikkeet on nähty kirkon voimavaraksi, suolaksi ja sokeriksi. Rahja on kuitenkin vaitonainen vastaamaan siihen, kaipaavatko he keskusteluyhteyttä liberaalisiiven kanssa.

Kukin on tottunut hääräämään omillaan. Sen verran olen kuitenkin huomannut ja kokenut, että erityisesti konservatiivisesti ajattelevien ryhmien kanssa on alkanut tulla jotain yhteistä. Mutta pääsääntöisesti on kahdella tuolilla istumista. Ollaan oman herätysliikkeen parissa ja toisaalta paikallisen seurakunnan kanssa. Pienillä paikkakunnilla tämä on usein yksi ja sama asia, hän sanoo.

Rahjan mukaan tilannetta voisi helpottaa sekin, että kukin saisi valita oman seurakuntansa itse, eikä se seurakunta määräytyisi paikkakunnan mukaan.

En tiedä, olisiko se hyvä vai huono asia, mutta silloin samaan seurakuntaan voisivat hakeutua ne, jotka ovat samaa mieltä esimerkiksi tästä virkakysymyksestä.

Naisteologit ry:n puheenjohtaja Satu-Elina Ansas on väsynyt siihen, että papin sukupuolesta puhutaan edelleen, vaikka naisia on vihitty papiksi jo kolmekymmentä vuotta.

Meillä on vain yksi virka, hän sanoo.

Ansas vetoaa hänkin Raamattuun, jonka mukaan ihmiset on kutsuttu toteuttamaan tasa-arvoa myös kirkossa.

Meillä kristityillä on pyhä kirja, Raamattu, joka kutsuu meitä tasa-arvon toteuttamiseen. Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa miesten ja naisten suojelua. Ajattelen, että Raamattu ohjaa meidän toimintaamme ja meidän pitää tulkita sitä tässä ajassa ja yhteisvastuullisesti, niin että pidämme huolta luomakunnasta, Ansas sanoo.

Asenteet nousevat jyrkempinä

Yhdestä virasta huolimatta monet teologit ovat olleet huolissaan siitä, että kirkon sisällä kasvaa uusi sukupolvi, joiden asenteet pappisnaisia kohtaan ovat aiempaa jyrkemmät.

Kun päätös pappisviran avaamisesta naisille hyväksyttiin, ajateltiin, että aika hoitaa nämä kysymykset. Nyt on havahduttu siihen, että kirkossa nousee uusi sukupolvi, jossa vastustus elää osin jopa jyrkempänä, naispuolisten pappien teologisesta asemasta väitellyt Paula Närhi sanoo.

Kirkon tutkimuskeskus selvitti vuonna 2015 kirkon luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja kirkon jäsenten asenteita naispappeuteen.

Tutkimus paljastaa sen, että seurakuntien luottamustehtävissä olevat ihmiset ovat huomattavasti konservatiivisempia virkakysymyksen suhteen kuin kirkon työntekijät tai jäsenet. Luottamushenkilöistä lähes neljännes suhtautuu joko kielteisesti tai varauksella naispappeuteen.

Merkittävä havainto on sekin, että yli puolet naispappeuteen kielteisesti suhtautuvista alle 35-vuotiaista luottamushenkiöistä kertoi välttelevänsä tilaisuuksia, joissa naispappi on mukana.

Taustalla voi olla se, että nuoret ovat ehdottomampia tämän asian suhteen kuin vanhemmat. Käytännössä tämä näkyy juuri siinä, että työyhteisön sisällä ei olla valmiita tekemään yhteistyötä jumalanpalveluksissa, Närhi sanoo.

Teologian tohtori, tutkija Maarit Hytönen Kirkon tutkimuskeskuksesta arvioi, että kiristyneet konservatiiviset arvot nousevat pintaan tilanteessa, jossa maailma ympärillä muuttuu epävarmemmaksi ja moninaisemmaksi.

Ehkä tämä porukka kokee olevansa jollain tavalla uhattu. Että nyt ovat käsillä viimeiset olemassaolon kysymykset, ja kirkon sisällä heidän pitää puolustaa tätä olemassaolonsa oikeutusta ja reviiriään.

Malmin seurakunnassa johtavana aluepastorina työskentelevän Närhen mukaan herätysliiketaustaiset ihmiset toivovat edelleen messuja, jotka toimittaisi mies.

Työvuorojen järjestely sukupuolen perusteella kiellettiin vuonna 2006, mutta erityispyyntöjä tulee edelleen. Myös se, miten pyyntöihin suhtaudutaan, riippuu seurakunnan kirkkoherrasta.

Käytännössä kyse on siitä, että seurakuntalaiset valikoivat, mihin toimintaan osallistuvat.

Kyse ei ole enää siitä, että järjestelisimme työvuoroja toiveiden mukaan, vaikka näitä toiveita kirkkoherroille tulee edelleen. Kyse on hienovaraisemmasta toiminnasta. Ihmiset valikoivat tarkemmin mihin messuun osallistuvat, Närhi sanoo.

Seurakuntavaalit ovat tärkeitä – liberaaleille ja konservatiiveille

Kirkon tulevaisuus kiinnostaa niin liberaaleja kuin konservatiiveja. Siksi toiveet molemmilla laidoilla laitetaan tuleviin piispan- ja seurakuntavaaleihin.

Jo arkkipiispan vaalitulos oli Rahjan mielestä pieni "valopilkku", sillä arkkipiispaksi valittu Tapio Luoma oli kahdesta ehdokkaasta se konservatiivisempi.

Luoman valinnan jälkeen katseet ovat kääntyneet Espoon hiippakuntaan, jossa piispan paikka avautuu myöhemmin.

Piispanvaalit ovat edessä myös Oulun hiippakunnassa, jonka piispa Samuel Salmi eläköityy marraskuun alusta.

Tähän mennessä Oulussa ehdokkaita on kolme, jotka kaikki ovat miehiä. Jotkut ovat jopa ehdottaneet sitä, että seuraavissa piispanvaaleissa miesten pitäisi laittaa omat uratoiveet syrjään, jotta Suomeen saataisiin edes yksi naispiispa.

Oulun hiippakunnassa vaalin ehdokasasettelu päättyy toukokuussa.

Piispanvaali ei ole kiintiövaali. Toinen puoli asiassa on se, että piispat muodostavat kollegion, ja jos siinä on edustettuna vain yksi sukupuoli, se ei vastaa koko kirkon yhteiskunnallista todellisuutta. Mutta jos miehiä kielletään asettumasta ehdolle, se ei ole tasa-arvoa eikä realismia, Ansas sanoo.

Kuluvan vuoden marraskuussa järjestetään myös seurakuntavaalit, joissa valitaan seurakuntien luottamushenkilöt seuraaville neljälle vuodelle. Seurakuntavaaliteemaksi on nostettu moniääninen kirkko.

Vaaleihin kohdistuu jo nyt suuria odotuksia niin konservatiiveille kuin liberaaleille. Mikko Rahjan mukaan kirkon sisällä toimivat herätysliikkeet ovat aktivoituneet asiassa ja miettineet, voisivatko liikkeet mennä vaaleihin yhteisen lipun alla.

Tästä on ollut keskusteluja, että vahvistetaan omaa ääntä ja tuodaan esille omia käsityksiä, kun kirkollisvaalit tulevat, hän sanoo.

Myös Närhi korostaa seurakuntavaalien merkitystä. Hänen mukaansa vaalit ovat se tie, jonka kautta kirkkoa voidaan muuttaa sisältä käsin.

Seurakuntien luottamushenkilöiksi valitut ihmiset käyttävät merkittävää valtaa siinä, mihin suuntaan paikallista seurakuntaa kehitetään. Luottamushenkilöt päättävät seurakunnan toiminnasta ja budjetista, ja heillä on myös sananvaltaa henkilövalinnoissa.

Vaalit ovat merkittävä kanava, jonka kautta konkreettiset muutokset ovat mahdollisia. Vaalien kautta voidaan muuttaa koko kirkon profiilia joko liberaalimpaan tai konservatiivisempaan suuntaan, hän sanoo.

Uskontoon pohjautuva poliittinen liikehdintä saa polttoainetta myös populismin noususta. Populistisella liikkeellä ja karismaattisilla uskonnollisilla liikkeillä on samankaltainen johtoajatus: liikkeen johtajalla on tarjolla jokin mullistava agenda tai näky siitä, miten asioiden pitäisi olla.

Samalla tavalla kuin populismi haastaa vakiintuneet tavat ja instituutiot, kirkon ulkopuolella olevista liikkeistä voi nousta politiikkoja, joilla on hyvinkin villejä tulkintoja esimerkiksi kreationismista. Ja juuri tällaiset ihmiset voivat puhutella niitä, jotka suhtautuvat uskoonsa fundamentaalisesti, yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkija Jouni Tilli Helsingin yliopistosta sanoo.

Vaikka uskonnosta nousevia poliittisia liikkeitä syntyisi, Tillin mukaan ne eivät tule saamaan merkittävää asemaa.

Näiden symboliarvo on suurempi kuin niiden vaikutusvalta. Toisille tällaiset liikkeet voivat olla tukipilari, joka edustaa jotain pysyvää, toisille ne edustavat taas tunkkaista menneisyyttä.

Politiikan ja uskonnon erottaminen onnistuu vaihtelevasti

Suomessa uskonto ja politiikka on pyritty pitämään erossa aina toisen maailmansodan jälkeisistä ajoista lähtien.

Sodan jälkeen puhuttiin luterilaisuuden ja nationalismin haaksirikosta. Tillin mukaan niiden erottaminen on vuosien varrella "onnistunut vaihtelevalla menestyksellä".

Nykyisin poliitikot voivat puhua uskonnollisesta vakaumuksestaan avoimemmin, mutta esimerkiksi lakialoitteiden perusteleminen yksinomaan Raamatulla on lähes poliittinen itsemurha.

Jos poliitikko lähtee ihan vakavissaan ajamaan jotain asiaa ja perustelee sitä Raamatulla, niin ei se kovin laajaa kaikupohjaa saa.

Soini siteeraa Raamattua, Huhtasaarelle rukousaamiainen on meriitti

Suomessa uskontoa ja politiikkaa on sekoittanut muun muassa Laura Huhtasaari (ps.).

Hän korosti jopa presidentinvaalikampanjassa sitä, että oli vieraillut Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin järjestämällä rukousaamiaisella. Hän on myös kertonut julkisesti uskovansa luomisoppiin evoluutioteorian asemesta.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ei hänkään ole peitellyt sitä, että hänen kotikirkkonsa on katolinen kirkko ja tämä myös hänen ajatteluunsa vaikuttaa. Aborttikeskustelussa hän vetoaa elämän pyhyyteen, mikä on hänelle peruste vastustaa aborttia kaikissa tilanteissa.

Tutkijana Tilli näkee kuitenkin eron esimerkiksi Huhtasaaren ja Soinin tavoissa sekoittaa politiikkaa ja uskontoa.

Timo Soini siteeraa Raamattua erityisesti silloin, kun hän haluaa ironisoida vastustajiaan. Tällainen Raamattu-retoriikka tavoittaa laajemman yleisön kuin vaikkapa kreationismi. Viime aikoina olen havainnut, että näihin soinismeihin on jo vähän kyllästytty, Tilli sanoo.

Tilli uskoo, että uskonnosta totutusta poikkeavalla tavalla ammentavat poliittiset liikkeet voivat ilmestyä myös Suomen poliittiselle kentälle tulevina vuosikymmeniä.

Eri uskonnollisista yhteisöistä voi nousta politiikkoja, jotka muuttavat mielenkiintoisella tavalla politiikan ja uskonnon suhdetta. Tämä liittynee erityisesti maallisen ja uskonnollisen välisiin rajavetoihin. En kuitenkaan väitä sitä, että meillä nousisi kovinkaan helposti eduskuntaan ihmisiä, jotka ajavat avoimesti esimerkiksi sharia-lakia, Tilli sanoo.

"Korvat tahtoo mennä lukkoon" Raamatulla perustelemisesta

Politiikan ammattilainen ja teologian opiskelija Timo Laaninen (kesk.) muistelee, miten vielä 1960-luvulla kristillisen liiton syntyminen oli kirkolle kipeä paikka, sillä kirkossa ei pidetty siitä, että yksi puolue halusi omia uskonnollisen agendan. Nämä kaksi asiaa haluttiin pitää erillään siten, että papit olisivat pysyneet lestissään.

Tämän jälkeen asenne on muuttunut, ja evankelis-luterilainen kirkko on kannustanut muun muassa pappeja ottamaan osaa myös maalliseen hallintoon eli politiikkaan.

Omalta kohdaltani muistan hyvin, että jos 90-luvulla joku siteerasi Raamattua puoluekokouksessa, se särähti korvaan. Tänään se ei särähtäisi samalla tavalla. Kaikissa puolueissa on poliitikkoja, jotka ovat tuoneet esille oman arvomaailmansa ja sen, että usko on vahva taustavaikuttaja. Tässä suhteessa jonkinlaista vapautumista on tällä vuosituhannella tapahtunut, Laaninen sanoo.

Laaninen toteaa Tillin tavoin, että Raamatulla ei edelleenkään politiikassa kannata argumentoida, koska "silloin korvat tahtoo mennä lukkoon monellakin".