Pauliina Seppälä aloitti päiväkotikapinan paremman palkkauksen puolesta – Facebook-ryhmään vuorokaudessa lähes 4 000 jäsentä

Niina Huuhtanen

Sosiaalisessa mediassa järjestäydytään päiväkotikapinaa varten. Helsinkiläinen yrittäjä Pauliina Seppälä tulistui lastentarhanopettajien huonosta palkkauksesta ja perusti torstaina Facebook-ryhmän nimeltä "Taistelu lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatusalan paremman palkkauksen puolesta".

Perjantai-iltapäivään mennessä ryhmä oli kerännyt jo liki 4 000 jäsentä, ja siitä tavoitellaan Tahdon2013-kampanjan tapaista kansanliikettä.

Ryhmä vaatii lastentarhanopettajille ja koko alalle tuntuvia palkankorotuksia.

Seppälä perusti ryhmän, koska hänestä tuntui väärältä, että varhaiskasvatusalan palkat makaavat kuopassa.

Erityisesti kipinän antoi uutinen potentiaalisesta pääkaupunkiseudun kuntien palkkakartellista, jossa palkkoja ei nosteta, vaikka markkinamekanismin puolesta niiden pitäisi nousta, kun lastentarhanopettajista on pulaa. On törkeää, että jotkut alat voivat jatkuvasti neuvotella itselleen palkankorotuksia, ja toisten palkkoja ei vain koskaan koroteta tarpeeksi.

Palkat lähellä minimiä

Lastentarhanopettajien palkkaus nousi julkiseksi keskustelunaiheeksi, kun Yle uutisoi maanantaina, että pääkaupunkiseudun kunnat ovat sopineet keskenään, ettei lastentarhanopettajien palkoilla kilpailla. Ylen mukaan suullisesti tehdyssä sopimuksessa ovat mukana Helsinki, Vantaa ja Espoo. Myöhemmin varhaiskasvatusjohtajat kiistivät keskinäisen sopimuksen olemassaolon Helsingin Sanomille.

Fakta on kuitenkin se, että pääkaupunkiseudun kunnissa lastentarhanopettajien palkat ovat lähellä minimiä. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen lastentarhanopettajien vähimmäispalkka on 2 304,88 euroa. Helsingissä lastentarhanopettaja tienaa 2 363, Espoossa 2 379 ja Vantaalla 2 350 euroa, kertoo Yle.

Myöskään muualla Suomessa lastentarhanopettajien palkat eivät päätä huimaa. Ylen mukaan Tampereen kaupunki maksaa palveluksessaan oleville lastentarhanopettajille 2 320 euroa kuussa.

Pääkaupunkiseudulla on ollut jo vuosia huutava pula lastentarhanopettajista.

Mielenosoituksia ja kansalaisaloite

Seppälän mielestä on epäoikeudenmukaista, että korkeakoulutusta vaativasta työstä maksettava palkka pyörii 2 300 euron tietämillä, varsinkin, jos asutaan kalliilla pääkaupunkiseudulla.

Se on hyväksikäyttöä. Verrattuna muihin korkeakoulutusta vaativiin töihin palkka on todella pieni, eikä se ole kasvanut juuri lainkaan viime vuosina.

Seppälä on itsekin äiti, ja hänellä on päivähoidosta vain hyvää sanottavaa.

En olisi koskaan voinut tarjota lapsilleni sellaista säännöllisyyttä, kärsivällisyyttä, pitkäjänteistä kasvattamista, sosiaalisten taitojen kehittämistä ja moniin kivoihin ja fiksuihin aikuisiin tutustumista kuin päiväkoti.

Seppälän tavoitteena on luoda kansanliike, jonka avulla palkkoja saataisiin nostettua nykyisestä. Hän ei osaa sen tarkemmin määritellä, mikä olisi sopiva palkka lastentarhanopettajan työstä.

Kahden prosentin palkankorotus ei todellakaan riitä, kun ollaan niin syvällä palkkakuopassa. Palkan pitäisi olla ainakin lähempänä 3 000 euroa.

Seppälä on yrittäjä ja osakas yhteisörahoituspalvelu Mesenaatti.me:ssä sekä jäsen Yhteismaa ry:ssä. Sosiaalinen media on ollut hänelle keskeinen toimintaympäristö vuodesta 2009 asti. Hän ei ole yllättynyt, että palkankorotuksia ajava Facebook-ryhmä on kerännyt lyhyessä ajassa tuhansia jäseniä.

Sosiaalinen media tuo ihmisiä yhteen. Kun tarpeeksi moni vaatii jotain asiaa ja painostaa kuntia ja poliitikkoja ja vaikka ammattiliittoja, paine voi johtaa palkankorotuksiin.

Ryhmän jäsenet ovat jo ideoineet keinoja, joilla he saisivat tahtonsa läpi palkka-asiassa. Jäsenet ovat ehdottaneet esimerkiksi mielenosoituksen järjestämistä, lasten viemistä työpaikoille ja kansalaisaloitetta.

Jotta tällainen toimisi, jäseniä voisi olla vielä moninkertaisesti enemmän.

