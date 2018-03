Pohjois-Korean johtaja haluaa Donald Trumpilta ison diilin: "Ovat kumpikin spektaakkelia maukuvia tahoja"

Lännen Media

Sari Rautanen

Mitä Pohjois-Korea ja haluaa ja miksi juuri nyt? Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin Yhdysvalloille esittämä tapaamiskutsu käynnisti heti pohdinnan Pohjois-Korean todellisista tarkoitusperistä.

Keskeinen kysymys on, mikä tämän sai aikaan. Hakeeko Pohjois-Korean johto poispääsyä kiperästä poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta vai onko kyseessä vedätys ja mediatemppu, jolla Pohjois-Korea haluaa näyttää oman maansa vahvana? pohtii ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Varhain perjantai-aamuna Suomen aikaa julkistetun tapaamiskutsun mukaan Pohjois-Korea on valmis neuvottelemaan ydinaseohjelmansa jäädyttämisestä ja siitä luopumisesta. Aaltolan mukaan valmius tämänkaltaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin voi olla merkki Pohjois-Korean todellisista neuvotteluhaluista.

Aika lailla Pohjois-Korea antoi Yhdysvalloille, mitä Yhdysvallat on halunnutkin, Aaltola arvioi.

Kimin on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viimeistään toukokuussa. Toteutuuko tapaaminen todella, on vielä epävarmaa.

Jos vanhat merkit paikkansa pitävät, luulen, että neuvottelupöytään päästään. Mutta päästäänkö neuvotteluissa eteenpäin on toinen asia. Jos Pohjois-Koreassa on oikeasti havahduttu siihen, että kiristynyt kauppasaarto on johtamassa myös eliitin kurjistumiseen, heillä voi olla kestävämpää halua neuvottelupöytään.

Otollinen tilanne Pohjois-Korealle

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajat eivät ole tavanneet kasvokkain aikaisemmin, kertoo The New York Times. Lehti arvioi, että aiemmat Yhdysvaltain presidentit pidättäytyivät johtajien tapaamisista tarkoituksella, koska takeita niiden tuloksista ei ollut.

Aaltolan mukaan Trump korosti jo vaalinkampanjansa aikana, ettei hänellä ole ongelmaa keskustella vihollisten kanssa.

Luulen että Trump kovastikin ajattelee, että tämä oli hänen tiukan linjansa ansioita ja että nyt on tapahtunut jotain, mitä aikaisemmat presidentit eivät saaneet aikaan.

Jos Yhdysvaltain presidentiksi olisi viime vaaleissa noussut demokraattien Hilary Clinton, koko tapaamista ei välttämättä olisi edes järjestetty.

Trump on presidentti, joka mielellään tekee isoja, linjaavia päätöksiä. Ehkä sitä kautta tilanne on otollinen Pohjois-Korean johdolle. Siellä ajatellaan, että voidaan saada isoja diilejä, Aaltola arvioi.

Hän uskoo kuitenkin, että neuvotteluissa Yhdysvallat pysyy jokseenkin johdonmukaisena aiemmalle linjalleen.

Tosin Trump on omanalaisensa presidentti, eikä välttämättä aina ajattele, ennen kuin sanoo. On riskikertoimia siihen, miten tapaaminen tulee menemään. En kuitenkaan usko, että Trumpin äkkipikaisuus ja suurpiirteisyys olisi vallitseva piirre neuvotteluissa.

Pohjois-Korea ei tyydy vähään

Pohjois-Korea asetti tapaamiskutsussa ehdoksi ydinaseohjelmasta luopumiselle, että maa saa riittävät turvatakeet. Aaltolan mukaan se tarkoittaa, että ulkovallat jättävät maan rauhaan.

Käytännössä olemassa olevan hallinnon ote vallasta vakiinnutetaan. Siinä on paljon pohdiskeltavaa, miten järkevää tämä on ja millaisia toimenpiteitä se vaatii.

Yhdysvalloilla on noin 23 500 sotilaan ja 300 panssarivaunun vahvuiset joukot Etelä-Koreassa. Naapurimaa Japanissa joukkojen vahvuus on lähes 40 000 sotilasta.

The Guardian -lehti pohtii, onko Yhdysvalloille liian kova hinta, jos Pohjois-Korea edellyttää joukkojen poisvetämistä vastineeksi ydinohjelmasta luopumiselle.

Johtajien tapaamispaikalla tulee olemaan suuri symbolinen merkitys. Aaltola arvioi, että vaihtoehtoja ei ole paljon, mutta todennäköisesti johtajat tapaavat jonkin kolmannen osapuolen alueella.

Paikka riippuu siitä, järjestetäänkö yksi tapaaminen vai useampia. Trump ja Pohjois-Korean johtaja ovat kumpikin spektaakkelia maukuvia tahoja, jotka varmasti haluavat paljon näkyvyyttä.