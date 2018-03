Poliisi varoittaa yrityksiä huijauslaskuista



Poliisi pyytää yritysten ja erilaisten seurojen ja yhdistysten henkilöitä huolellisuuteen tulevien laskutusten kanssa.

Poliisi pyytää laskutuksia käsitteleviä henkilöitä varmistamaan, että myös yritykseen kuuluvien henkilöiden nimissä esitetyt laskutuspyynnöt ovat oikeita. Erityistä huolellisuutta vaaditaan erityisesti sähköpostitse esitetyissä laskuissa.

Kajaanin poliisille on tullut tutkittavaksi tapaus, jossa yritystä on erehdytetty olemattomalla laskulla. Laskutus oli esitetty yrityksen työntekijälle yritykseen kuuluvan toisen henkilön nimissä tekaistun sähköpostiosoitteen kautta. Vastaavanlaisia tapauksia on ilmennyt Suomessa useampikin.