Sukellusvenemurhan oikeuden käynti on alkanut: Yleisö reagoi karmaisevaan videoon

Lännen Media

Sari Rautanen

Keksijä Peter Madsen istui kädet rinnan päälle ristittyinä ja silminnähden rauhallisena, kun syyttäjä Jakob Buch-Jepsen luki hänelle syytteet murhasta, seksuaalirikoksesta ja hautarauhan rikkomisesta.

Oikeudenkäynti Madsenia vastaan alkoi Kööpenhaminassa torstaiaamuna. Noin sata toimittajaa on parhaillaan seuraamassa asian käsittelyä. Ruotsalaislehti Aftonbladet seuraa oikeudenkäyntiä suorana.

Madsen on syytettynä toimittaja Kim Wallin murhasta tapauksessa, jota julkisuudessa on kutsuttu sukellusvenemurhaksi. Wall kuoli väkivaltaisesti viime elokuun 10.–11. päivänä lähdettyään haastattelemaan Madsenia tämän sukellusveneelle. Wallin ruumis löytyi myöhemmin paloiteltuna merestä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Wallin vanhemmat ovat paikalla oikeussalissa. Oikeussalissa valokuvaaminen oli kielletty.

Oikeudenkäynnin alussa Madsenin asianajaja kiisti syytteet murhasta ja seksuaalirikoksesta. Asianajajan ja tummaan puseroon pukeutuneen Madsenin nähtiin kuiskuttelevan keskenään ennen asianajan lausumaa.

Syyttäjä aloitti esityksensä näyttämällä videon, joka kuvasi merestä nostetun sukellusveneen tutkimuksia. Videolta selvisi, että noin 13 metriä pitkän sukellusveneen toisessa päässä oli konehuone ja toisessa ohjaamo. Tilat olivat ahtaat, mutta veneeseen oli mahdutettu myös messi ja kylpyhuone.

Syyttäjä aloitti illan tapahtumien kuvailun kertomalla Kim Wallin viimeiseksi lähettämistä tekstiviesteistä. Wall oli lähettänyt poikaystävälleen viestejä kello 20 jälkeen, joissa hän kertoi olevansa vielä elossa, ja että he ovat juuri sukeltamassa pinnan alle:

– Im still alive by the btw

– but going down no

– i love you !!!

he brought cofeee and cookies tho

Syyttäjän mukaan Madsenia vastaan puhuu, että hän sulki sukellusveneen lähettimen illalla, kun alus oli lähtenyt satamasta. Alus häipyi tutkasta kello 20.43.

Poliisi sai kuitenkin selville että alus sukelsi kahdesti, ensin 2 tunniksi 22 minuutiksi ja aamuyöllä klo 04.42 jälkeen vielä noin kolmeksi tunniksi.

Syyttäjä kuvasi, kuinka seuraavana aamuna Madsen löytyi, ja kuinka Madsenin kasvoissa tuolloin havaittu veritahra osoittautui myöhemmin Kim Wallin vereksi.

Syyttäjä näytti luonnoskuvia Kim Wallin ruumiissa havaituista vammoista. Oikeudessa nähtiin myös kuvia metalliputkista ja Bilteman remmistä, joita syyttäjän mukaan käytettiin ruumiin upottamisessa sekä kuvia merestä löytyneistä pusseista, joissa oli Wallin vaatteet ja ruumiinosia.

Oikeudenkäynnissä päätettiin pitää tauko reilun tunnin käsittelyn jälkeen. Juuri ennen taukoa syyttäjä esitti videon, jolla sukeltajat löytävät Wallin käsivarren meren pohjasta.

"Useat salissa reagoivat", kirjoittaa Aftonbladet.

Lännen Media seuraa oikeudenkäynnin etenemistä torstaina iltapäivällä.