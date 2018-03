Mediat: Uusi myrkytysepäily Salisburyssa



Rami Nieminen

Poliisin ja pelastuslaitoksen yksiköt ovat tutkineet keskiviikkona toimistorakennusta Salisburyn keskustassa Luoteis-Englannissa, kertovat englantilaiset tiedotusvälineet The Telegraph ja Daily Mail. The Telegraphin mukaan rakennuksessa työskentelevällä naisella on havaittu myrkytykseen viittaavia oireita. Paikallisen valokuvaajan mukaan rakennuksesta vietiin päivällä kaksi naista ambulanssiin.

Kyseinen rakennus sijaitsee ravintola Zizzin vieressä. Zizzin epäillään liittyvän ex-vakooja Sergei Skripalin ja tämän tyttären myrkytykseen sunnuntaina. Ravintola on ollut suljettuna ja poliisivartiossa tutkinnan ajan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Brittimedian mukaan poliisi on myös eristänyt uusia alueita Salisburyssa keskiviikkona. Yksi keskustan silloista ja paikallinen paloasema on suljettu tutkimuksia varten. Aiemmin poliisi on eristänyt Zizzin lisäksi paikallisen pubin sekä puiston, josta Skripal tyttärineen löydettiin sunnuntai-iltapäivällä.

Poliisi tutkii edelleen mille aineelle uhrit altistuivat. BBC:n mukaan poliisi on päässyt tutkimuksessa eteenpäin, mutta toistaiseksi uutta tietoa myrkyn koostumuksesta ei ole annettu. Aiemmin on kerrottu, että kaksi sunnuntaina ensimmäisenä paikalla ollutta poliisia sai lieviä myrkytysoireita. Myös useita hoitohenkilökunnan jäseniä on hoidettu sairaalassa myrkytysoireiden vuoksi. Yksi potilas on edelleen sairaalahoidossa.

Skripal ja hänen tyttärensä Julia ovat tehohoidossa. Heidän tilastaan ei ole annettu uutta tietoa keskiviikkona.

Tapauksen tutkinta on siirretty paikallispoliisilta Scotland Yardille.