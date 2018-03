Hallinto-oikeus hylkäsi ex-suurlähettiläs Jarmo Viinasen valituksen varoituksestaan – oikeus katsoi hänen käyttäytyneen sopimattomasti

Markku Uhari

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Suomen Ruotsin-suurlähettiläänä toimineen Jarmo Viinasen valituksen, joka koskee hänen saamaansa kirjallista varoitusta.

Ulkoasiainministeriö antoi Viinaselle kirjallisen varoituksen marraskuussa 2016 koskien hänen käytöstään, kun hän toimi suurlähettiläänä vuosina 2014–2016.

Hänet siirrettiin suurlähettilään tehtävästä pois elokuun lopussa 2016. Tällä hetkellä Viinanen työskentelee ministeriön asevalvonnan yksikössä.

Työntekijät: häiritsevää käytöstä

Viinasen käytösepäilyt johtivat vuonna 2016 siihen, että ulkoasiainministeriö päätti käynnistää asiaa koskevan sisäisen tarkastuksen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan muun muassa kaksi naispuolista työntekijää koki, että Viinanen oli muun muassa halaillut heitä usein, kertonut sovinistisia juttuja, kutsunut toista työntekijää alentavin nimityksin ja kohdistanut heidän vartaloihinsa katseita, joita pidettiin sopimattomina. Työntekijöistä toinen oli kokenut Viinasen yrittäneen iskeä häntä.

Viinanen on kiistänyt väitteet sopimattomasta tai seksuaalisesti häiritsevästä käytöksestään. Hänestä varoitus on myös annettu kauan sen jälkeen, kun väitteet on esitetty.

Hänen valituksensa mukaan toinen työntekijä ei olisi missään vaiheessa ilmoittanut hänelle, että hänen käytöksensä olisi sopimatonta. Halaukset ja poskisuudelmat ovat hänen vastauksensa mukaan tavallisia Ruotsissa, ja niitä on käytetty iloisissa yhteyksissä.

Hän kertoo vastauksessaan olleensa työntekijöihin yhteydessä vain pääsääntöisesti työntekoon liittyvissä asioissa ja kiistää myös sopimattomat puheet. Henkilöiden subjektiivisia kokemuksia ei hänen mukaansa voi pitää syynä varoitukselle.

Hallinto-oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, että työntekijöiden kertomukset olivat johdonmukaiset. Oikeuden mukaan Viinasella on ollut suurlähettilään viran vuoksi korostunut velvoite käyttäytyä asiallisesti.

Hallinto-oikeus toteaa, että kokemus siitä, mikä toisen henkilön käyttäytymisestä tai suhtautumisesta tekee sopimatonta tai seksuaalisesti häiritsevää, on lähtökohtaisesti subjektiivinen, päätöksessä todetaan.

Oikeuden mukaan Viinanen oli käyttäytynyt kahta naispuolista alaistaan kohtaan sopimattomasti ja seksuaalisesti häiritsevästi.

Viinanen ei vielä päättänyt, hakeeko valituslupaa

Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt asiasta ratkaisun helmikuun lopussa, ja siitä voi vielä hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Lännen Media tavoitti keskiviikkona Viinasen. Hänellä ei ollut kommentoitavaa hallinto-oikeuden ratkaisuun.

Viinanen ei ollut myöskään vielä päättänyt, pyytääkö hän valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.