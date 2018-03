Kokkola, missä vetovoima?



Kolmen opiskelijan tekemä opinnäytetyö on nimeltään ”Elinvoimainen kunta, mistä se koostuu? Case Kokkola.” Tekijät myöntävät heti, että kyseessä on suppea tutkimus, jossa haastateltiin kahdeksaa ihmistä.

– Otantaa voi pitää elitistisenä, sillä siinä haastateltiin elinkeinoelämän edustajia, virkamiesjohtoa ja poliittisen puolen edustajia, kertoo yksi tekijöistä Matti Sipiläinen.

Paljon yhteistä näkemystä kuitenkin löytyi, kun puheena oli kaupungin elinvoima ja vetovoima, imago, identiteetti ja maine.

– Kävi ilmi, että asioista ajatellaan hyvin samalla tavalla. Tiedetään mitä pitäisi tehdä, mutta kuka sen sitten tekee – se jäi auki, kertoo Sipiläinen.

Mitä 38-sivuinen opinnäytetyö sitten kertoo puheena olevista asioista?

– Päällimmäisenä jäi mieleen se, että perusasiat kaupungissa ovat kunnossa. Kuitenkin esiin nousi negatiivisuus, joka on hämmentävää tässä tutkimuksessa, sanoo Sipiläinen.

Hän näkee, että kaupungin identiteetti kaipaisi vahvistusta.

– Huono itsetunto on Kokkolan kohdalla outo asia, sillä täällä tiedetään, että monessa asiassa ollaan hyviä. Tätä ei vain jostain syystä tuoda esille. Ei olla valmiita paukuttamaan henkseleitä, pohtii Sipiläinen.

Vetovoimatekijöitä pohdittaessa esiin nousevat faktat.

– Omaan sijaintiin tai edes työpaikkoihin ei aina pysty vaikuttamaan, mutta houkuttelevuuteen voi – puhutaan pehmeistä vetovoimatekijöistä, selvittää Sipiläinen.

Näitä voisivat olla esimerkiksi laadukkaat kulttuuripalvelut ja meri.

– Kokkolahan on perinteikäs satamakaupunki, mutta sekään ei näy katukuvassa.

Katukuva puhuttaa muutenkin.

– Kaupungin keskusta nähdään jotenkin epäonnistuneena tai keskeneräisenä tekeleenä. Se miten kaupunki avautuu kun tulet rautatieasemalle, siihen ei oltu tyytyväisiä, kertoo Sipiläinen.

Kokkolassa on myös vaikea viedä asioita eteenpäin.

– Kokkolassa on hirveästi vastustamista, joka koetaan raskaana kaupungin kehittämisen kannalta. Ei ole yhteistä näkemystä tai yksittäiset ihmiset pystyvät torppaamaan yhteisen halun.

Hän harmittelee Kokkolan tilannetta.

– Kokkola on jäänyt vähän jälkeen esimerkiksi Vaasasta ja Seinäjoesta. Jos muualla tiedettäisiin, minkälainen tekijä me olemme, me kuuluisimme kaikkiin pöytiin. Jotenkin vain emme saa itseämme Suomen kartalle, sanoo Sipiläinen.

Kokkolan maine on sekin ongelmallinen.

– Hajuton, mauton, väritön. Joku suomalainen kunnanhallituksen puheenjohtaja oli kysynyt, että oletteko te satamakaupunki? Meidän pitäisi kasvattaa oman identiteetin kautta mainettamme, että meidät huomataan ja löydetään.

Hän muistuttaa, että mainetta ei voi rakentaa minkäänlaisen markkinoinnin varaan, jos kuntalaiset itse eivät arvostaa omaa kaupunkiaan. Nykyisinä some-aikoina viestit kulkevat omia polkujaan ja kertovat kaupungistamme enemmän kuin tuhat strategiaa.

– Kun uskoisimme itseemme ja luottaisimme itseemme, se olisi avain. Se, mitä me kerromme itsestämme ulos, näyttää muille minkälaisia me olemme, kärjistää Sipiläinen.

Hän nostaa esiin joitakin negatiivisia uutisia valtakunnan tasolta.

– Se, että kokkolalainen maksaa veroja 3000 euroa enemmän kuin Helsingissä on tietysti huono asia, mutta tärkein viesti tulee siltä taksikuskilta, jonka kyytiin vieras täällä hyppää, sanoo Sipiläinen.

Sipiläinen ei kuitenkaan vaipuisi masennuksen suohon Case Kokkolan kanssa.

– Sanoisin, että kyse on oman identiteetin löytämisestä ja uskalluksesta. Uskaltakaa olla oma itsenne, pitäkää vahvuuksistanne kiinni ja levittäkää se maailmalle, lopettaa Sipiläinen.

