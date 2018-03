Haastava talvi: tukkirekka pärjää sivuteillä kettienkien kanssa mutta pääteillä voi joutua kiertämään



2 Linkutus on puumiesten yleisin kääntymistekniikka pitkien yhdistelmien kanssa ahtaissa paikoissa. Samalla voi tarkistaa kopista käsin, ovatko perävalot kunnossa. Merja Nevalainen Jari Nikunen tietää lähes kolmenkymmenen vuoden puuautoyrittäjän kokemuksella pitkien pakkasten olevan metsäalalla hyvä keli. Nollakelin liukkaiden kanssa on enemmän haasteita. Merja Nevalainen Previous Next

Metsäalalla pakkastalvina riittää raskaalle kalustolle maastossa pohjaa, ja puuautojen täysille tukkikuormille kantavuutta myös pienimmillä sivu- ja peltoteillä.

– Meillä puuautoilijoilla tämä laji on sellainen, että ollaan paljon liikkeellä tuolla alemmallakin tieverkolla, ja ollaan kyllä hyvin sopeutuvaisia olosuhteisiin, mutta pääverkossa on huomattavissa, että liian myöhään aurat pääsevät liikkeelle, kertoo alan yrittäjänä lähes kolmekymmentä vuotta toiminut Jari Nikunen.

Nikunen kertoo aurausta tekevien ammattilaistenkin kokevan, että monet vaaralliset liukkaat estettäisiin ennakoinnilla ja olemalla ajoissa liikkeellä. Näin tiellä liikkuvat autot eivät ehtisi tampata satavaa lunta kovaksi jääksi eli polanteeksi, johon myöhemmin muodostuu autonrenkaiden kuluttamat vaaralliset urat tien pintaan. Harkintavastuuta voisi olla ammattilaisilla itsellä enemmänkin, jolloin he voisivat reagoida nopeammin oman alueensa sääolosuhteisiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– Moni auramies sanoo, että tietyissä tapauksissa ennakoinnilla tulisi myös säästöjä, kun lumi saataisiin heti pois eikä pääsisi muodostumaan polanteita, joita yritetään sitten myöhemmin eri käynneillä ja rapauksella poistaa, usein siinä onnistumatta, Nikunen kertoo.

Liukkautta aiheuttaa myös pari astetta nollan molemmin puolin oleva sää. Nikusen mukaan liukkaat vesikaljamat ovat kaikkein pahimmat kelit tien päällä, mutta sivuteillä puuautoilijat ovat oppineet niistäkin selviämään kettinkien kanssa. Heille ei yleensä tule turhia seisauksia säiden vuoksi, mutta turhaa aikaa ja kustannuksia menee, kun esimerkiksi liukkaiden polanteiden vuoksi joudutaan kiertämään pidemmän kautta.

Hän kertoo, että pääteitä ajavilla rahtiautoilla ei joskus ole muuta vaihtoehtoa kuin seisauttaa auto tieolosuhteiden takia, jolloin tiukat aikataulut heittävät pahasti, on ajettava taas pitkään, ja digipiirturit painavat päälle.

– Nostan kaikille ammattiautoilijoille hattua korkealle. Vaikka tiedetään, että aikataulun heittäessä moitteet tulee, niin turvallisuuden sitä vaatiessa ei oteta turhia riskiä. Mutta sen tiedän, että ammattimiehiä harmittaa, että joskus tällaisia ratkaisuja joutuu tekemään puutteellisen tienhoidon vuoksi.

Jari Nikusen mukaan ammattilaisen luonne on sellainen, että kun ohjelmaa on sovittu, pyritään aina lähtemään. Kylmän takia hän kertoo lähes kolmenkymmenen vuoden aikana pitäneensä välipäivän vain pari kertaa, kun on auto viikonlopun yli seissyt yli 35 asteen pakkasessa. Erityisen vaikeiden liukkaiden takia useamminkin.

– Jos puulaani eli pinot ja lastausalue ovat pääteiden varrella, vaikean vesikaljaman kanssa yleensä pärjää, mutta jos sivuteitä on enemmän, joskus sinne ei voi lähteä. Yleensä puumies ratkaisee sivussa ollessaan asiat kettingeillä, mutta jos laanit ovat vielä pienten pelto- ja penkkateiden varressa, ja sinne ei saa hiekotusta, sitten joudutaan vain odottamaan.