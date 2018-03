Vanhan ajan bingo kutsuu pelaamaan



Kälviän Jokikylätalolla riittää tiistai-iltaisin vipinää, kun kylätalo täyttyy useista kymmenistä bingon pelaajista.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marko Kivelä kertoo, että vuodesta 2015 järjestetty bingo on saanut suuren suosion. Pöydistä löytyy sekä nuorta että varttunutta pelaajaa.

– Meillä on joka viikko noin kuutisenkymmentä osallistujaa. Ennätys on viime vuodelta, kun osallistujia oli yhtenä tiistai-iltana kahdeksankymmentä. Joistakin pöydistä löytyy pelaajia jopa kolmesta sukupolvesta, hän hymyilee.

Tällainen kolmen sukupolven porukka löytyi viime tiistaina Virpi, Timo ja Tomi Passojan pöydästä, kun pelaajaksi oli saapunut myös Virpin isä Kalevi Heikkilä.

– Me olemme olleet mukana aivan ensimmäisestä kerrasta lähtien. Tämä on meille samalla sosiaalinen tapahtuma, ja meillä on usein tapana tuoda myös ystäviä mukanamme, kertoo Virpi Passoja.

– Tämän bingon ollessa kesätauolla jäimme koukkuun myös Himangalla järjestettävään bingoon, joten meillä on nyt kaksi bingoiltaa viikossa, Timo Passoja nauraa.

Bingoemäntänä toimiva Niina Kivelä kertoo, että osallistujia tulee kyläläisten lisäksi myös kauempaa.

– Pelaajia tulee ympäri maakuntaa, muun muassa Toholammilta, Kannuksesta, Lohtajalta, Teerijärveltä ja kanta-Kokkolasta. Kaikki ovat tervetulleita. Meillä on monia vakikävijöitä, jotka käyvät viikoittain. Jos joku on poissa kaksi viikkoa peräkkäin, saa jo huolestua, Kivelä hymyilee.

Bingossa jaetaan palkinnoksi eri suuruisilla summilla ladattuja lahjakortteja. Marko Kivelä toteaa, että raha tai voittaminen ei kuitenkaan ole suurimmalle osalle se pääasia.

– Tämä on monelle tärkeä sosiaalinen tapahtuma, joka kasvattaa yhteisöllisyyden tunnetta. Paras palaute on, kun pelaajat tulevat ja lähtevät iloisin mielin, Kivelä toteaa.

Kanta-Kokkolasta bingoon viikoittain ajelevat Eila ja Reino Potinoja. He kertovat olleensa bingoillasta poissa vain kerran.

– Tänne on mukava tulla tapaamaan tuttuja, olemme myös bingon kautta tutustuneet uusiin ihmisiin. Voittoja emme niinkään tule täältä hakemaan, Eila Potinoja hymyilee.

– Kälviä on sen verran lähellä, että tänne jaksaa vielä Kokkolasta ajella, Reino Potinoja lisää.

Bingoillan nuorimpaan kaartiin kuuluivat viime viikolla Teppo Rita, Juho Hilli ja Eeti Toivonen. He olivat päräyttäneet bingoilemaan mönkijällä ja lumikelkalla.

– Meillä on tapana käydä melkeinpä viikoittain, sillä asumme tässä lähistöllä. Pelaajien joukosta löytyy paljon tuttuja. Tulemme tänne tapaamaan kavereita, mutta olemme mekin välillä saaneet bingoa huudella, he hymyilevät.

