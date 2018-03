Auton siisteys vaikuttaa ostopäätökseen merkittävästi, sanoo autoliikkeen toimitusjohtaja



Ylivieskassa fixaukset tehdään uudessa juuri valmistuneessa hallissa, jonka yhteyteen Kymppi Plus perusti myös oman automaalaamon, joka toimii myös vakuutusyhtiöiden valtuuttamana vauriokorjaamona. Autoliike Kymppi Plus Oy:n toimitusjohtaja Janne Tolonen sanoo, että taantuma ei ole vaikuttanut autokauppaan. Yrityksessä on taantuman aikana tarvittaessa muutettu kalustorakennetta ja pystytty vastamaan kysyntään hyvin sitä kautta.

Ylivieskassa vuodesta 2005 lähtien käytettyjen autojen kauppaa pyörittänyt Autoliike Kymppi Plus Oy:n toimitusjohtaja Janne Tolonen sanoo, että yhteiskunnan taloudellinen epävakaus ei ole näkynyt autokaupassa. Kymppi Plus on määrätietoisesti pyrkinyt kasvattamaan liiketoimintaansa. Yritys avasi puolitoista vuotta sitten liikkeen Kokkolaan ja viime viikolla avattiin kolmas liike Lempäälään.

Autokauppaan hyvin kiinteästi liittyy autojen fixaaminen. Kokkolassa ja Ylivieskassa fixaukset tehdään omana työnä, mutta Lempäälässä palvelut ostetaan ainakin alkuvaiheessa ulkopuolelta. Ylivieskassa Kymppi Plussalla on myös huolto- ja korjaamotoimintaa, jossa huolletaan omat autot ja palvellaan myös yksityis- ja yritysasiakkaita.

– Auton perusteellinen fixaus on päivän kestävä työ. Meillä on ollut aina omat fixaajat ja toiminnan laajentuessa oli järkevää siirtää hajallaan olevat toiminnot samaan tilaan. Uudessa tilassa autojen kiillotus, sisustan pesu ja autojen myyntikuvien ottaminen sujuu luontevasti. Uskon, että investointi on kannattava, koska auton siisteydellä voidaan niin vahvasti vaikuttaa ostopäätökseen. Kun auto on puhdas, se selventää asiakkaan näkemystä tuotteeseen.

Fixaamossa on periaatteessa mahdollista tarjota palvelua myös ulkopuolelle ja esimerkiksi yksityisille, mutta käytännössä se on täystyöllistetty omalla toiminnalla. Varaston keskimääräinen koko 250 autoa työllistää kolme fixaria täysipäiväisesti.

– Maalaamossa pystytään oman toiminnan ja vakuutusyhtiöiden toimeksiantojen ohella tarjoamaan palveluita myös yksityisille ja toisille autoliikkeille.

Kymppi Plus keskittyy liikkeidensä valikoimissa suosituimpiin ja luotettavimpiin automerkkeihin.

– Valikoima rakentuu ajatukselle, että auto on luotettava, helppo huoltaa ja huoltopalvelut ovat lähialueella. Keskitymme niin sanotusti joka päivä myytävään kalustoon ja tarjoamme autoja moneen hintaluokkaan. Myynnissä olevat autot ovat pääasiassa Suomiautoja ja suurin osa hankinnoista tehdään isoilta merkkiliikkeiltä ja leasing-yhtiöiltä. Kun tiedämme auton historian, tiedämme mitä myymme ja minimoimme sitä kautta jälkikuluja merkittävästi. Kun autot ovat selkeitä, niiden uudet omistajat säästyvät monilta harmeilta.

Tolonen ei usko Saksan dieselajokiellon vaikuttavan merkittävästi autokauppaan.

– Riippuu tietysti siitä miten laajasti sitä aletaan siellä käyttää, mutta autokauppaan täällä se tuskin vaikuttaa.

Siihen ostaako autoa hankkiva asiakas bensa- vai diesel auton, vaikuttaa Tolosen mukaan moni seikka.

– Vaihtoehtoja tarkastellaan usein liian pieneltä kantilta. Dieselin puolesta puhuvat verrattain edullinen ostohinta ja pienempi kulutus. Ainoa negatiivinen asia on dieselvero, mutta se kompensoituu monesti kulutuksen kanssa. Isoja eroja ei menekissä ole, mutta kysyntä on hieman suurempi bensa-autoilla. Tämän alueen etäisyyksillä dieselauto on kuitenkin edelleen hyvä ja järkevä hankinta.