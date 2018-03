Antti Myllymäki toteuttaa itseään rakentamalla moottoripyöriä ja autoja: kuten yleensä, projekti lähtee käsistä



Antti Myllymäki on rakentanut Mersun moottorin useamman eri moottorin osista. Antti Myllymäeltä eivät rakennusideat lopu kesken. Millhill on hänen taitelijanimensä. Antti Myllymäki rakensi alkuperäiskunnossa olevasta moottoripyörästä bobberin.

Kalajoelta kotoisin oleva Antti Myllymäki on löytänyt luovan ulottuvuuden moottoripyörien ja autojen rakentamisesta.

– Teen tätä itseäni varten. Rakentamalla pääsen purkamaan sisälläni olevaa luomisvimmaa. Mieleeni tulee jatkuvasti uusia ideoita, joita haluan toteuttaa.

Chevrolet lava-auto, moottoripyörän nostopöytä, grilli, kaiuttimet, kitaravahvistin - siinä muutamia esimerkkejä siitä, mitä pietarsaarelainen Antti Myllymäki on käsillään rakentanut.

Myllymäen intohimona on omien visioiden toteuttaminen rakentamalla. Suurimpana kiinnostuksen kohteena ovat moottorilla käyvät kulkupelit kuten autot, moottoripyörät ja moottorikelkat.

Mopokuumeinen poika sai ensimmäisen moponsa 7-vuotiaana. Isovanhempien omistaman kaupan varaston nurkassa vuosia seissyt pappatunturi löytyi pojan iloksi kodin eteisestä jouluaaton aamuna.

– Pienten korjailujen jälkeen saimme isäni kanssa mopon käyntiin. Mopo ei kuitenkaan liikkunut omin voimin, vaan sitä oli lykättävä itse eteenpäin.

8-vuotiaasta asti Myllymäki on kunnostanut ja rakentanut erilaisia mopoja. Aluksi kiinnostus kohdistui enimmäkseen mopojen virittämiseen, mutta hiljalleen moottorilla käyvien kulkupelien rakennusprojektit muuttuivat haasteellisimmiksi.

– Yläaste- ja lukioikäisenä rakensin moottorikelkan ajokuntoiseksi kirjaimellisesti pelkistä moottorikelkan osista.

Ensimmäistä autoaan hän alkoi rakentaa 17-vuotiaana. Vanhempien pihassa vuosia seisoneeseen Mersuun hän muun muassa hitsasi viisi neliötä peltiä, uusi auton sisustan sekä alustan läpikohtaisin. Auto valmistui ajokuntoon reilussa kolmessa vuodessa.

– Päivät usein venyivät pitkiksi. Saatoin hitsata autoa kylmässä autokatoksessa aamusta yömyöhään saakka.

Kawasaki EN 500 -moottoripyörän Myllymäki hankki viime vuoden keväänä. Alkuperäiskunnossa olevasta pyörästä hän rakensi bobberin. Alun perin pieneksi suunniteltu rakennusprojekti venyi kahden kuukauden mittaiseksi intensiiviseksi rakentamispuuskaksi, ja autotallissa tuli kulutettua koko kesälomakin.

– Kuten yleensä, projekti lähti käsistäni ja koko pyörä tuli käytyä läpi läpikohtaisin, hän toteaa nauraen.

Moottoripyörään muutoksia tehtiin muun muassa bensatankkiin, penkkiin, runkoon ja katteisiin. Lisäksi hän rakensi pyörää varten useita eri osia itse. Lopuksi pyörä maalattiin.

– Parasta tässä harrastuksessa on se, kun onnistuu toteuttamaan oman visionsa. Vuosien varrella kuitenkin vaatimukset oman työn jäljestä ovat kasvaneet. Tieto lisää tuskaa.

Rakentamisharrastus tuntuu myös ajoittain työltä. Myllymäki kokee turhauttaviksi tilanteet, joissa rakentamiseen käytetty aika ja työmäärä eivät tuota toivottua lopputulosta.

24-vuotiaana ostamaansa 500 SEC -Mersuun hän on tehnyt muun muassa peltitöitä, vahvistanut vaihdelaatikon ja rakentanut uuden moottorin useamman eri moottorin osista. Suuresta työmäärästä huolimatta autossa on kuitenkin ilmennyt jatkuvasti uusia vikoja.

– Monta kertaa olen miettinyt, miksi sitä pitääkin tällaista tehdä. Mieleen tuleville ideoille ja luomisvimmalle ei kuitenkaan mahda mitään.

Tällä hetkellä työn alla on viisi vuotta sitten ostettu pihalla seisova Dodge Ram lava-auto. Tarkoituksena on muun muassa parantaa auton alustaa, muokata sisustaa, virittää moottoria ja maalata auto.

Kaikkien unelmien toteuttamiseen eivät vielä rahat kuitenkaan riitä. Yhtenä hänen haaveenaan on rakentaa 60-luvun jenkkiauto nykyaikaisemmalla, viritetyllä moottorilla.

– Mielestäni on aina erikoista kuulla, kun ihmiset valittavat tylsyyttä. Itselläni on aina jotakin tekemistä. Tälläkin hetkellä minulla on muutamaksi vuodeksi eteenpäin odottamassa uusia projekteja, jotka aion toteuttaa.