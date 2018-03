Ajokorttitarkastuksissa kannattaa olla ajoissa liikkeellä



Liikenteen turvallisuusviraston mukaan kuljettajan ajoterveys tulee tarkastaa, kun uudistaa olemassa olevaa ajokorttia sen voimassaoloajan päättyessä. Tällöin tarvitaan lääkärinlausunto hakemuksen liitteeksi ensimmäisen kerran 70-vuotiaana.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi kertoo, että lääkärintarkastusta varatessa kannattaa olla ajoissa liikenteessä. Varsinkin näin keväisin on usein lääkäripulaa, mikä vaikuttaa aikojen saamiseen.

–Lakisääteiset palvelut ovat etusijalla, joten silloin kun lääkäritilanne on huonompi, ajokorttitarkastukset ovat niitä, jotka jäävät usein taka-alalle. Jos asiakas on ajoissa liikkeellä, aina on paremmat mahdollisuudet saada lääkäriaika. Sanoisin, että kannattaa varata aika kuukausia aiemmin. Viimeistään silloin, kun Trafi alkaa hoputtaa, Peltokorpi muistuttaa.

Lääkärintarkastuksia tehdään ajokorttia varten kaikissa Kallion alueen terveyskeskuksissa. Hinta on kaikissa sama asiakasmaksulain mukainen 61 euroa. Tarkastus sisältää näöntarkastuksen lisäksi myös muita testejä. Yleensä testataan, että muisti ja hahmotuskyky ovat kunnossa.

Jos asiakkaalla on kiire saada lääkärintodistus, terveyskeskuksissa voidaan ohjata asiakas myös yksityiselle puolelle. Eija Varila Lääkärikeskus Mehiläisestä kertoo, että Ylivieskan toimipisteessä ajokorttitarkastukseen pääsee hyvällä tuurilla samana päivänä mutta viimeistään parin päivän sisällä.

–Hinnat vaihtelevat lääkärin mukaan, mutta tarkastuksen hinta on noin 70–90 euroa, Varila tietää kertoa.

Terveystalon toimipisteissä ajokorttitodistuksen hinta on – hieman asiantuntijasta riippuen – noin 70 euroa. Kela-korvauksia niistä ei saa.