Oulainen säilyttää seitsemän äänestysaluetta



Oulaisten kaupunginhallitus kävi periaatekeskustelun äänestysaluejaosta ja päätti pitää äänestysaluejaotuksen entisellään. Oulaisissa on seitsemän äänestysaluetta. Suurin niistä on keskustan alue, jossa oli tammikuun lopussa 2 234 äänioikeutettua. Pienin alueista on Petäjäskoski 255 äänioikeutetulla.

Vaalilain mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Esimerkiksi Oulaisten naapurissa Ylivieskassa on kaksi äänestysaluetta. Laissa ei ole tarkkoja määräyksiä äänestysalueiden pinta-alasta tai asukasmääristä.