Kokkolan osuus hankerahoituksesta läpi vasta äänestyksessä



Kokkolan kaupunginhallitus hyväksyi lopulta rahoitusosuutensa DUDE - Do yoUr own DiligencE –hankkeeseen äänestyksen jälkeen. Hankkeessa esitetyt toimenpiteet kohdistuvat nuoriin digitalisaatioalan osaajiin, jotka ovat vaarassa pudota koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yli 500 000 euroa, josta valtion osuus on lähes 400 000 euroa (75%). Centria-ammattikorkeakoulun osuus on 47 000 euroa (9%) ja Kokkolan kaupungin 50 000 euroa (10%) ja loput tulevat yksityisestä rahoituksesta.

Kaupunginjohtaja Stina Mattila oli esteellinen ja asian aikana esittelijänä toimi hallintojohtaja Ben Weizmann. Hallintojohtaja esitti, ettei kaupunki lähde mukaan hankkeen rahoitukseen. Perusteluna oli, että hankkeen kokonaiskustannusarvioon nähden kohderyhmä on suppea ja hankkeen tavoitteissa on yhtäläisyyksiä alueella jo käynnissä olevien hankkeiden tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa. Kaustisen seutukunta, Kannuksen kaupunki ja Perhon kunta ovat tehneet hankkeesta kielteisen kuntarahapäätöksen.

Sirpa Orjala (sd.) esitti kuitenkin rahoituksen myöntämistä. Äänestyksessä Orjalan esitys voitti hallintojohtajan esityksen äänin 6-5.