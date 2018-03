Tutun ihana herkku jatkuu jälleen – Murdochin murhamysteerien 11 tuotantokausi alkaa tänään



Arto Fröjd

Murdochin murhamysteerit

Taas on herkkua luvassa rikosylikonstaapeli William Murdochin ystäville, kun kandalaissarja Murdochin murhamysteerien 11 tuotantokausi starttaa.

Edellinen tuotantokausi päättyy aina ahdistavaan cliffhangeriin. Kymppikauden loppussa Murdoch (Yannick Bison) istui putkassa murhasta syytettynä, hänen vaimonsa Julia Ogden (Hélène Joy) oli konnien kidnappaama ja lähes koko Asema 4:n poliisihenkilökunta makasi maassa hengettömänä.

Uuden tuotantokauden ensimmäinen jakson aikana tätä tilannetta puretaan ja taidatte arvatakin miten siinä käy. Kaudella on jaksoja 20, joista kaksi on joulujaksoja. Torontossa ollaan yhä ja vuosi on nyt 1904. Murdochin uusia keksintöjä lienee luvassa ja historialliset henkilöt vierailevat sarjassa, joten kaikki on tuttua ja turvallista.

Bison etenee jaksosta ja tunnetilasta toiseen yhden lievästi ahdistuneen ilmeen voimin, mutta tähän sarjaan se sopii kuin puolukkahillo kaalikääryleisiin. Ei kun nauttimaan.

TV1 torstaina klo 17.10