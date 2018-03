Sami Kilpeläinen toivoo yhä, että Väyrynen tekisi korjausliikkeet – Piia Kattelus pitää tutkintapyyntöä ilmeisen perusteettomana



Tanja Nuotio

Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen ei kommentoi Paavo Väyrysen tekemää tutkintapyyntöä. Varapuheenjohtaja Piia Kattelus puolestaan toteaa, ettei tutkintapyyntö tullut yllätyksenä.

Pidän sitä ilmeisen perusteettomana, Kattelus kommentoi maanantai-iltana Lännen Medialle.

Kansalaispuolueen perustaja Paavo Väyrynen ilmoitti maanantaina, että on pyytänyt poliisia tutkimaan, ovatko Kilpeläinen, Kattelus ja hallituksen jäsen Tuula Komsi syyllistyneet kunnianloukkaukseen tai mahdollisesti sen törkeään tekomuotoon.

Kansalaispuolue erotti Väyrysen lauantaina puolueen tilinkäyttöön liittyvien väärinkäytösten, vaaliraharikkomusten ja luottamusaseman väärinkäytön vuoksi. Väyrynen huomauttaa tutkintapyynnössä, ettei häntä ole tuomittu mistään rikoksesta.

Kilpeläinen ei kerro, onko Väyrysen toimista tehty tutkintapyyntöä poliisille.

Olemme selvitelleet asioita. Tiedotamme lisää keskiviikkona, Kilpeläinen totesi Lännen Medialle.

Sami Kilpeläinen pitää nyt syntynyttä puolueen kahtiajakoa harmillisena.

Toivon yhä, että Paavo Väyrynen tekisi korjaavat toimenpiteet. Kysymys on mittavista summista.

Hän kertaa jo viikonloppuna julkaistut tiedot, että kansalaispuolueen puoluehallitus erotti Väyrysen, koska presidentinvaalikampanjan taustalla oli paljastunut tilinkäyttöön liittyviä väärinkäytöksiä ja vaaliraharikkomus.

Tämä on harmillista, mutta puolue noudattaa lakeja ja sääntöjä, Kilpeläinen painottaa.

Puolue on pyytänyt korjauksia lähes koko helmikuun ajan eikä Väyrynen ole niihin ryhtynyt.

Kilpeläinen huomauttaa, että Väyrynen oli kutsuttu mukaan lauantaina pidettyyn sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka käsitteli tiliasiaa, mutta hän ei saapunut paikalle. Paikalla oli noin 15 osallistujaa.

Harmillista tämä asia on Kilpeläisen mukaan siitäkin syystä, että hän on tuntenut Paavo Väyrysen vuosia. He ovat tehneet tiivistä yhteistyötä erityisesti viime vuosien aikana.

Olen tukenut hänen poliittista linjaansa ja tuen laajasti yhä. Erottamisessa on nyt kysymys asiasta.

Kilpeläinen painottaa, että sote-linjasta hän ei kuitenkaan ole samaa mieltä Väyrysen kanssa. Väyrynen sanoi maanantaina tiedotustilaisuudessaan, ettei halua kaataa hallituksen sote-uudistusta.

Kilpeläisen puolesta sote joutaa kaatua.

On iso uhka, että julkisen sektorin palvelut keskittyvät isoihin kaupunkeihin ja kuihtuvat pienemmissä kunnissa. Julkisesta tulee kituva sektori. Yksityistäminen on todella iso ongelma.

Kilpeläinen on lähtöisin Sotkamosta, jossa hänellä on maatila. Hän asuu ja käy työssä pääkaupunkiseudulla.