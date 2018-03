Ensin kahvila, sitten kirja, lopulta missiojuhla: Mahdollisuus muutokseen -missio näkyy Kokkolassa



Vapaaehtoiset pyörittävät seurakuntien yhteistä pop up -kahvilaa Rantakadulla Kokkolassa. Mainosta oveen teippaa Tuulikki Herronen. Clas-Olav Slotte

Keskiviikkona ja torstaina jaetaan ilmaisjakeluna joka kotiin Elämäsi mahdollisuus -kirja Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla.

Kirja on osa kampanjaa, jonka takana on yli 70 seurakuntaa yli kirkkokuntarajojen. Seurakuntien tavoitteena on tuoda kampanjan kautta toivoa erilaisten elämänhaasteiden kanssa kamppaileville ihmisille.

Kokkolasta kirjassa ovat mukana urheiluhierojaksi opiskeleva kokemusasiantuntija Mikko Roiko ja toiminnanohjaaja Matleena Roiko sekä laulaja, laulunkirjoittaja Riikka Elisabet Hertteli. Myös evijärvisen opiskelijan Mikael Takamaan tarina on mukana kirjassa.

Kampanja näkyy Kokkolassa, Seinäjoella ja Vaasassa maaliskuun ja huhtikuun ajan. Maanantaina Kokkolassa avattiin Rantakadulla pop up -kahvila, ja lauantaina järjestetään avajaistapahtuma. Iso missiojuhla on vuorossa huhtikuun 21. päivä Kampushallissa.

Mahdollisuus Muutokseen -missiokonseptin on kehittänyt Keravalla sijaitseva medialähetysjärjestö IRR-TV. Mediamissioita on järjestetty 2000-luvun aikana yli sadassa kaupungissa eri puolilla maailmaa.