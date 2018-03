Talvilomaviikko täyteen vauhtiin Ylivieskassa



Koulujen talvilomaviikko pääsi vauhtiin Huhmaripäivän merkeissä maanantaina Ylivieskassa. Aurinkoista pakkaspäivää vietettiin ladulla, mäenlaskun merkeissä ja makkaraa paistatellen. Myös kahvio palvelee hiihtolomaviikolla Rinnemajalla.

Ylivieskassa voi viettää liikunnallisen talviloman, sillä ohjelmaa on järjestetty pitkin viikkoa. Tiistaina on vesijumppamaratonia vaihtelevin teemoin uimahallissa, keskiviikkona perhepuuhapäivä Liikuntakeskuksen salissa. Keskiviikkoiltana nuoriso joraa jäädiskossa jäähallilla. Ohjattuja lumileikkejä on torstaina ja perjantaina alakoululaisille Ylivieskan urheilukentällä. Ylivieskan uuden liikuntatilan Sporttikulman avajaispäivä ja vapaa-ajan messut on lauantaina ja viikko huipentuu AngryBirdsGoSnow -ulkoilutapahtumaan Liikuntakeskuksen piha-alueella, jonka kaupunki järjestää yhdessä latuyhdistysten kanssa.

Video: Pirjo Kunelius