16 kunnan aluetilaisuus Nivalassa: Millaista on hyvä kouluruoka ja miten kaikki oppilaat saadaan syömään sitä?



Maksutonta kouluruokaa on syöty jo 70 vuotta. Sitä nautti Suomessa jokaisena koulupäivänä noin 900 000 lasta ja nuorta. Kouluruokailulla on keskeinen tehtävä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä samalla se on tärkeä osa koulun opetusta ja kasvatusta.

Niva-Kaijan koulun auditoriossa Nivalassa kuullaan ja keskustellaan suositusten mukaisesta ravitsemuksesta, kouluruokailusta ja terveellisistä elämäntavoista 16 kunnan aluetilaisuudessa 27. maaliskuuta.

Mukana mm. Arja Lyytikäinen Valtion ravitsemusneuvottelukunnasta, hanketoimijoita sekä alueellisia ja paikallisia toimijoita ruokapalvelujen, terveydenhuollon, terveyden edistämisen ja kasvatuksen aloilta. Myös nuoret pääsevät kertomaan ajatuksiaan kouluruuasta, maistuuko se nuorille.

Kouluruokaan ja terveelliseen ravitsemukseen pureudutaan eri näkökulmista. Myös ihan kirjaimellisesti, sillä osallistujat pääsevät myös syömään nykyajan kouluruokaa. Tarjolla on jauhelihapihvi muusilla, kaalisalaattia ja puolukkasurvosta.