Populismi kävi kaupaksi Italiassa – hallituksen muodostamisesta tulee tuskien taival

Seppo Ylönen

Italian sunnuntaisista parlamenttivaaleista ei edes odotettu tulosta, joka olisi yksiselitteisesti kertonut, mihin suuntaan maa lähtee taivaltamaan.

Poliittinen kaaos vaalituloksen tiimoilta on tästä huolimatta vielä suurempi kuin mitä asiantuntijat olivat ennustaneet.

Lopullinen vaalitulos ei ole tätä kirjoitettaessa selvillä, mutta vahvasti näyttää siltä, että parlamentin kokoonpano tekee hallituksen muodostamisen äärimmäisen vaikeaksi.

Äänestäjien selkein viesti oli, että suurisuisilla lupauksilla on kaikupohjaa. Kaksi populistipuoluetta – eliitin vastainen Viiden tähden liike ja reviiriään laajentanut Lega – saivat yhdessä noin 50 prosenttia äänistä.

Rukkaset vanhoille puolueille

Viiden tähden liike sai yli 30 prosenttia äänistä, ja se on nyt parlamentin selvästi suurin puolue.

Viiden tähden liike on kummajainen, jota on hankala sijoittaa poliittiselle kartalle. Se on vaatinut Italian politiikkaan täysremonttia, eikä se sen vuoksi ole aikaisemmin suostunut harkitsemaan yhteistyötä vanhan vallan puolueiden kanssa.

Muutos voi olla tulossa.

Viiden tähden liikkeen perustaja, boheemi koomikko Beppe Grillo pani matalaksi kaikki perinteiset puolueet, mutta puolueen nykyinen keulakuva, 31-vuotias Luigi Di Maio, availi jo ennen vaaleja varovasti ovia muiden puolueiden suuntaan.

Uusi nimi toi lisää ääniä

Lega oli entiseltä nimeltään Lega Nord (Pohjoinen liitto). Aivan vaalien alla se pudotti nimestään pois Nord-sanan, jotta se voisi kerätä ääniä muualtakin kuin Pohjois-Italiasta.

Tässä se myös onnistui, sillä Legasta tuli keskustaoikeiston neljän puolueen vaaliliiton suurin puolue.

Lega on aikaisemmin vaatinut Italian eroa EU:sta. Näissä vaaleissa sen keppihevonen oli maahanmuutto.

Italiaan on tullut Välimeren kolmessa vuodessa yli 600 000 afrikkalaista pakolaista. Lega vaatii pakolaisten savustamista maasta.

Legan puheenjohtajasta Matteo Salvinista voi tulla uusi pääministeri. Salvinin esikuva on Unkarin pääministeri Viktor Orbán, joka on pysäyttänyt maahanmuuton. Salvini on puhunut myös "islamin vaaroista".

Berlusconi koki pettymyksen

Legan äänisaalis oli ikävä yllätys Silvio Berlusconille. Hänen Forza Italia -puolueensa jäi keskustaoikeiston neljän puolueen vaaliliitossa toiseksi. Kaksi muuta olivat uusfasistinen Italian veljet ja konservatiivinen Me Italian kanssa (NCI).

Myös Berlusconi tarjosi äänestäjille rajojen tilkitsemistä, mutta ilmeisesti hänen sanomansa tuntui muilta osin väljähtyneeltä.

81-vuotias Berlusconi oli suunnitellut näyttävää paluuta Italian politiikan keskiöön.

Berlusconi itse ei veropetostuomion vuoksi voisi vielä nousta pääministeriksi, mutta hän oli nimennyt jo EU-parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin pääministeriehdokkaakseen.

Berlusconi on politiikan vanha kettu, joten miestä ei kannata laskea vielä pois hallitusspekulaatioista.

Vasemmisto suurin häviäjä

Sunnuntain vaalien suurin häviäjä oli Demokraattinen puolue, joka on pitänyt hallitusvaltaa viimeiset neljä vuotta.

Sosiaalidemokraattiseksi luonnehdittu Demokraattinen puolue meni vaaleihin Matteo Renzin johdolla, mikä oli ilmiselvä virhe. Renzi ehti pääministerikaudellaan (2014–16) saa maineen poliitikkona, jolla on kova vauhti päällä mutta joka ei suuremmin kuuntele muita.

Renzi luopui pääministerin paikasta, kun äänestäjät tyrmäsivät kansanäänestyksessä hänen perustuslain muutoshankkeensa.

Viime vaiheessa hallitusta veti vähäeleinen Paolo Gentiloni, joka on ollut tuoreissa gallupeissa Italian suosituin poliitikko

Talouden käänne ei näy

Italian talous on vihdoin päässyt kasvu-uralle vuosia jatkuneen taantuman ja tyhjäkäynnin jälkeen.

Makrotalouden kaunistuneet luvut eivät kuitenkaan ole näkyneet kovia kokeneiden ihmisten kukkaroissa.

Työttömyysluvut ovat yhä rumat varsinkin Etelä-Italiassa.

Usko muutokseen on heiveröinen varsinkin nuorison keskuudessa. Tämän takia Viiden tähden liikkeen lupaukset Italian suursiivouksesta upposivat otolliseen maaperään.