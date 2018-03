"Vuonna 1918 meillä oli kiväärit, tänä päivänä selfie-kepit"



Historioitsija Teemu Keskisarja täytti Kälviä-opiston salin. Clas-Olav Slotte

Historioitsija Teemu Keskisarjan luento Kälviä-opistolla veti salin täyteen kuulijoita.

Luennon aiheena oli sisällissota.

Keskisarja uskoo, että äärimmäisissä olosuhteissa nykyajan ihmisestäkin voi kuoriutua tappaja.

Hän pitää silti uuden sisällissodan mahdollisuutta olemattomana.

Nykyajan ihmiset ovat liian valistuneita ja mukavuudenhaluisia sotimaan.

Sata vuotta sitten tilanne oli toinen. Sodan kauheudet olivat unohtuneet, koska edellisestä sodasta oli vierähtänyt vuosisata.

Suomalaiset lukivat Vänrikki Stoolin tarinoita, joka antoi sodankäynnistä romanttisen kuvan.

Suomalaiset eivät tienneet, miltä tuntuu hyökätä kuularuiskuja vastaan.

- Onneksi meillä on netti, jonka äärellä on kiva viettää keinoelämää. Paljon parjattu vihapuhekin on ihana asia, koska se saa myrkyt ilmaan. Vuonna 1918 meillä oli kiväärit, tänä päivänä selfie-kepit, sanoo Keskisarja.