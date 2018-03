Sami Rajaniemi jatkaa Jukureissa



Ylivieskan jääkiekkokasvatti Sami Rajaniemi jatkaa maalivahtiuraansa Mikkelin Jukurien liigajoukkueessa. Jukurit ja Rajaniemi ovat tehneet kaksivuotisen jatkosopimuksen. Sami Rajaniemi on pelannut Jukurien paidassa kahden kauden aikana 99 ottelua, joista 47 tällä kaudella.

– Rajaniemi on ottanut Mikkelissä pelatessaan sen ykkösmaalivahdin viitan, mikä on ollut aikaisemmilla liigakausilla tavoitteena. Sami on ollut kaksi vuotta meidän tukiruoto ja peräevä, kommentoi päävalmentaja Risto Dufva Jukureiden sivuilla.

– On hienoa, että sain jatkaa täällä. Ensi kaudella on tavoitteena ottaa seuraava askel eteenpäin niin henkilökohtaisesti kuin joukkueenakin, Sami Rajaniemi toteaa.