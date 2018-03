Kittilän äänikuningatar joutui puolueensa hampaisiin - uhataan erottaa Vasemmistoliitosta



Pekka Mauno

Kuntakiistat ulottuvat Kittilän Vasemmistoliiton sisäisiin puhdistuksiin. Viime kevään kunnallisvaaleissa Kittilässä ylivoimaisesti eniten ääniä saanut Inkeri Yritys uhataan erottaa Vasemmistoliiton Kittilän kunnallisjärjestöstä.

Kittilän kunnallisvaalit käytiin viime keväänä kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiskiistan merkeissä. Vaalivoittajaksi tuli Oikeudenmukainen Kittilä -vaalilista, joka sai valtuustoon kuusi valtuutettua. Heistä ylivoimainen ykkönen oli Yritys, joka vielä edellisellä valtuustokaudella toimi vasemmistoliiton valtuutettuna. Hän sai vaaleissa 391 ääntä, mikä on suhteellisesti suurempi kuin Jan Vapaavuoren 14 113 ääntä Helsingissä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Yritys vahvistaa Lännen Medialle, että kunnallisjärjestö on toimittanut hänelle haastemiehen välityksellä kuulemiskirjeen. Siinä sanotaan Inkeri Yrityksen toiminnan Oikeudenmukainen Kittilä -vaalilistan vaalityössä ja kieltäytymisen Vasemmistoliiton ehdokkuudesta merkitsevän sitä, että Yritys on vahingoittanut Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön toimintaa. Kuulemiskirjeessä todetaan myös, että Yritys on äänestänyt valtuustossa kunnallisjärjestön päättämiä luottamushenkilövalintoja vastaan.

Inkeri Yritys perustelee kieltäytymistään Vasemmistoliiton ehdokkuudesta sillä, että ei voinut lähteä ehdokaslistalle, jossa oli mukana useita poliisitutkinnassa olevia henkilöitä.

Murheellisena jouduin jo viime valtuustokaudella seuraamaan, kuinka osa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenistä lähti mukaan sellaiseen kunnalliseen päätöksentekoon, joka ei ole kunniaksi oikeusvaltiolle, eikä kunnalliselle itsehallinnollekaan, Yritys kirjoittaa kunnallisjärjestölle toimittamassaan selonteossa, jonka hän on lähettänyt myös Vasemmistoliiton puheenjohtajalle Li Anderssonille.

Lapin käräjäoikeudessa on maaliskuun puolivälissä alkamassa Kittilän kuntapäättäjiä koskeva virkarikos- ja työsyrjintäoikeudenkäynti. Syytteessä olevista 11 nykyisen valtuuston jäsenestä kaksi edustaa Vasemmistoliittoa.

En nähnyt Vasemmistoliiton Kittilän kunnallisjärjestön ehdokaslistalla mitään vaikutusmahdollisuutta siihen, että valtuustoryhmän päätöksenteon suunta muuttuisi edellisestä kaudesta, kirjoittaa Inkeri Yritys.